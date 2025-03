Primetime-Check

Das ZDF feiert den Abschied von Rainer Hunold als «Der Staatsanwalt», natürlich mit Bestwerten! Im Privaten dominiert RTL weiterhin den Freitag, Sat.1 ist im grauen Mittelmaß gefangen.

Alle Augen sollten am gestrigen Freitag auf das ZDF gerichtet sein, nicht alle, aber der Großteil. Nach 20 Jahren und damit 20 Staffel verabschiedete sich Rainer Hunold alsim Zweiten. Seine letzte Folge kam auf überzeugende 4,92 Millionen Zuschauer und einen exzellenten Marktanteil von 20,1 Prozent. Auch die Leistung der 14- bis 49-Jährigen kann sich sehen lasen, mit 0,35 Millionen Jüngeren waren schöne 7,8 Prozent drin. Die im Anschluss laufendenkonnte noch 4,27 Millionen Zuschauer halten, der Marktanteil sank damit auf 18,1 Prozent. Das Erste konnte hier wie regulär an Freitagen nur bedingt mithalten.kam zur Primetime auf 3,77 Millionen Zuschauer und damit 15,5 Prozent am Markt. Die dem jungen Markt zugesprochenen 0,26 Millionen Zuschauer konnten wiederum 5,8 Prozent blockieren. Ab 21:45 Uhr übernahmen bei der blauen Eins die, es verweilten 2,46 und 0,28 Millionen Zuschauer und damit ergaben sich Marktanteile von 11,4 und 6,4 Prozent.Im Privaten war ebenfalls wie an Freitagen üblich kein Vorbeikommen an RTL. Der Köln-Sender ging in den vierten Tanz-Abend von- mit 3,21 Millionen Zuschauer wurde die Sendelandschaft abermals dominiert. Für die klassische Zielgruppe konnten 0,72 Millionen Umworbene erkannt werden, damit ergaben sich schlichtweg dominante 18,6 Prozent. Insgesamt kann Köln auf 16,2 Prozent stolz sein. Sat.1 muss sich hier mit dem zweiten Platz und einem gehörigen Rückstand beglücken.kommt in Woche fünf auf 1,18 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, das reicht für 5,2 Prozent. In der Zielgruppe sind 0,41 Millionen Umworbene zu sehen, somit ergaben sich 9,4 Prozent und ein knapp einstelliger Marktanteil.Bleiben wir in Unterföhring, findet sich mitund der ProSieben-Primetime der nächste Reichweiten-Meilenstein. Mit 0,99 Millionen Zuschauer hat man bereits die Eins vor dem Komma verloren, dennoch gehen 4,3 Prozent am Markt für einen Spielfilm vollkommen in Ordnung. Die rote Sieben ist auch in der Zielgruppe der nächste in der Tabelle, mit 0,36 Millionen Werberelevanten waren 8,2 Prozent am Markt drin. Dem Spielfilm folgt eine VOX-Show -holt sich mit einer neuen Ausgabe 0,67 Millionen Zuschauer und gleichzeitig 0,29 Millionen Umworbene. Die Quoten lagen damit bei insgesamt 2,8 Prozent, die Zielgruppe schaffte 6,5 Prozent.Verbleiben RTLZWEI und Kabel Eins - in Grünwald solltelaufen, Kabel Eins setzte ganz klassisch auf mehrere Folgen. Tatsächlich ergab sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen, dass zunächst knapp in Richtung RTLZWEI kippen sollte. Der Spielfilm kam auf 0,49 Millionen Zuschauer und damit 2,1 Prozent am Markt - Kabel Eins startete mit 0,48 Millionen und 2,0 Prozent. Ab 21:15 Uhr wendete sich das Blatt für die Crime-Serie, die Reichweite ging hoch auf 0,57 Millionen Zuschauer und die Quote damit auf 2,5 Prozent. In der Primetime lohnt der Vergleich kaum, «NCIS» kommt auf 0,07 und 0,08 Millionen Umworbene (1,5 & 1,8 Prozent), «Maze Runner» schafft hierbei 0,25 Millionen 14- bis 49-Jährige recht schöne 5,7 Prozent.