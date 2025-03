Nach 20 Staffeln: Rainer Hunold beendet «Der Staatsanwalt»

Quotennews

Nach über 100 Folgen und sagenhaften 20 Staffeln ist für Rainer Hunold die Zeit bei «Der Staatsanwalt» vorbei. Der Abschied lief standesgemäß.

Selbstverständlich hat sich Rainer Hunold seinen Ruhestand alsverdient. Seit der ersten Pilotfolge im Jahr 2005 und damit seit etwas mehr als 20 Jahren spielt der Braunschweiger den Oberstaatsanwalt Bernd Reuther - und zu seinem letzten Auftritt sollten zahlreiche Fans die sowieso stets gefragte ZDF-Krimi-Primetime am Freitag besuchen. Im Schnitt schalteten die letzten 90 Minuten von Hunold 4,92 Millionen Zuschauer ein, der Marktanteil der vierten Folge der 20. Staffel belief sich damit auf exzellente 20,1 Prozent. Mit jeder Ausgabe der nun beendeten TV-Runde holte sich das ZDF eine Quote von mehr als 20 Prozent. So lässt sich ein Abschied gebührend beschreiten.Bei den jüngeren Zuschauern war der gestrige Freitag weniger gefragt, mit einer Reichweite von 0,35 Millionen Jüngeren kommt die Sparte der 14- bis 49-Jährigen auf eine Quote von 7,8 Prozent. Richtig rund lief es hierbei lediglich an den ersten beiden Abenden der neuen Staffel, die Fälle «Der Tod hat Vorfahrt» und «Verfeindet» holten noch deutlich bessere 9,2 und 9,5 Prozent am entsprechenden Markt. VIelen Dank an Rainer Hunold für über 20 JahreIm Anschluss an die Primetime übernahmvor weiterhin starken 4,27 Millionen Zuschauern und einer Quote von 18,1 Prozent, der junge Markt entwickelte sich auf 0,28 Millionen Jüngere und somit eine durchschnittliche Quote von 6,2 Prozent. Ab 22:30 Uhr sammelte das Zweite noch die Bestwerte bei den jungen Zuschauern ein, diedominierte das private Gegenprogramm mit 0,76 Millionen 14- bis 49-Jährigen und einem Marktanteil von 20,1 Prozent. Auch insgesamt lief es lückenlos stark, Welke holte sich noch 3,87 Millionen Fernsehzuschauer ab, das waren 21,1 Prozent am Gesamtmarkt.