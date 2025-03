Primetime-Check

Wer wurde im Bermuda-Dreieck der Shows verschluckt? Wer hatte Oberwasser?

Gestern war mal wieder ein Show-Dreieck zu beobachten: Die beim Gesamtpublikum erfolgreichste schlug dabei im Zweiten ihr Zelt auf und hieß, das insgesamt 3,59 Millionen Interessierte zu guten 15,9 Prozent am entsprechenden Markt versammeln konnte. Auch wenn damit nicht der Primetime-Sieg verbunden war, können die Mainzer damit zufrieden sein.Auf ProSieben kristallisierten sich nur 0,86 Millionen Gesamt-Zuschauende heraus. Niedrige 4,0 Prozent Marktanteil waren damit lediglich am dazugehörigen Markt zu holen. Bei den Jüngeren hingegen sollte dortdeutlich mehr herausholen können. Tatsächlich waren bei ihnen klar bessere 14,7 Prozent (0,64 Millionen) einzufahren. Vom Marktanteil her lag man damit ganz an der Spitze, während sich bei RTL nur blasse 8,9 Prozent (0,33 Millionen der Jüngeren) fürergaben. Insgesamt übrigens immerhin mäßige 7,6 Prozent (1,35 Millionen).Im Schatten dieses Gestirns bewegte sich dieses Mal das Erste mit einem Krimi-Thriller. Hier kam gesternzum Zug. Für die Geschehnisse ließen sich hohe 5,26 Millionen und 22,3 Prozent ab drei Jahren binden, die letztlich zum Primetime-Sieg beim Gesamtpublikum führten – also noch vor den drei Shows lagen. Die Jüngeren hingegen waren in nicht so großer Anzahl vertreten – maue 6,3 Prozent bei 0,29 Millionen lagen hinter der Entertainment-Front. Ein großer Aufschlag war derweil die Sat.1-Primetime mitnicht, welche jedoch immerhin zu mäßigen Resultaten fähig war: Passable 8,2 Prozent der Umworbenen und üble 3,7 Prozent der Älteren schalteten zu. Reichweitenmäßig bewegte sich der Film bei 0,38 und 0,85 Millionen auf recht bescheidener Flughöhe.VOX fuhr noch niedrigere Ergebnisse ein. Dort kam es durch die Wiederverwertung der Neuauflage vonaus 2017 durch trübliche 6,3 Prozent und 0,29 Millionen Werberelevanten zu keinem sonderlichen Lichtblick. Noch weniger bei den Älteren, die nur zu mickrigen 3,8 Prozent zusahen. Auch RTLZWEI bot in Form voneine Film-Wiederholung, die mit 0,16 Millionen Werberelevanten zu dürren 3,6 Prozent aber verhallte. Die orange Eins wiederholte erneut alte-Episoden der Hawaii und L.A.-Ableger, die nur zwischen katastrophalen 1,6 und weiter sehr mageren 2,6 Prozent performten. Es waren Werte, die aus 0,07 Millionen im Maximum und 0,10 Millionen 14-49-Jährigen im Minimum folgten.