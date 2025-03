«Tatort» lässt sich von König Fußball kaum beindrucken

Quotennews

Der Freiburg-Krimi schnitt gegen die UEFA Nations League gar nicht mal so schlecht ab. Nur beim jungen Publikum kam man nicht an vergangene Quoten heran.

Eva Löbau und Hans-Jochen Wagner verkörpern die Ermittler Franziska Tobler und Friedemann Berg und ermitteln seit 2017 imin Freiburg im Breisgau. „Unten im Tal“ sahen im Februar 2023 8,63 Millionen Menschen, „Das geheime Leben unserer Kinder“ kam drei Monate später auf 7,56 Millionen. Mit „Letzter Ausflug Schauinsland“ am Pfingstmontag 2024 erreichte Das Erste 5,96 Millionen, ehe „Ad Acta“ im September 8,08 Millionen holte.Obwohl beim Fernsehsender RTL das Rückspiel des Nation-League-Viertelfinals zwischen Deutschland und Italien lief, sicherte sich Das Erste mit „Die große Angst“ 7,35 Millionen Menschen, das Drama in einer Gondel im Schwarzwald verbuchte 24,6 Prozent Marktanteil. Die Regiearbeit von Christina Ebelt, die auch das Buch schrieb, verbuchte 1,19 Millionen 14- bis 49-Jährige, sodass 16,6 Prozent Marktanteil herauskamen. Damit blieb man etwas hinter den vergangenen Filme zurück.2,88 Millionen Menschen sahen die Erstausstrahlung der-Ausgabe vor vier Jahren, die Wiederholung erreichte nach dem Freiburg-«Tatort» noch einmal 2,26 Millionen. Die Arbeit von Helene Brooks verbuchte einen Marktanteil von 10,1 Prozent. Mit 0,15 Millionen 14- bis 49-Jährigen ergatterte Das Erste schwache 2,8 Prozent. Die meisten Krimi-Fans hatten sich wohl in Richtung RTL und der zweiten Halbzeit des Nation-League-Krimis verabschiedet.Diemit Jessy Wellmer verfolgten ab 23:18 Uhr 1,37 Millionen Zuschauer, die Nachrichtensendung holte 10,4 Prozent Marktanteil. Die 20-minüitige Sendung sahen 0,10 Millionen junge Menschen, sodass 3,9 Prozent Marktanteil eingefahren wurden.über Panikräume, Politik kapert Kunst und ein Beitrag über den Dokumentarfilm mit Hildegard Knef lockte noch 0,62 Millionen Zuschauer an. Es wurden 6,5 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum und 5,4 Prozent bei den jungen Menschen erreicht. Es sahen 0,11 Millionen 14- bis 49-Jährige zu.