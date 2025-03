Erstes Bundesländer-Spezial beschert Kerner gute Quoten

Quotennews

Zum ersten Mal wurde vom «Quizchampion» eine Sonder-Ausgabe gesendet, die nach Bundesländern strukturiert war.





Dass dem so sein würde, gab das ZDF im Februar dieses Jahres bekannt. Die Kandidatinnen und Kandidaten aus jeweils unterschiedlichen Teilen Deutschlands sollten also erstmals für ihre Heimat-Regionen antreten. Wie das genau ablaufen würde, davon konnten die Fans der Sendung sich gestern einen ersten Eindruck verschaffen. Der Ausgang wird allerdings erst mit der Fortsetzungs-Ausgabe offenbart.Den Start vonwollten gestern zumindest beim Gesamtpublikum schon mal 3,59 Millionen verfolgen, die einen schönen Marktanteil von 15,9 Prozent für Host Johannes B. Kerner ermöglichten – Platz 2 hinter dem ARD-Thriller. Von den Jüngeren ließen sich zumindest 0,49 Millionen anstecken, weshalb ein Wert von klar soliden 10,8 Prozent zu Papier stand, der hinter ProSieben Platz 2 bedeutete. Ob für den Ausgang des Geschehens dann noch ein Anstieg zu erwarten ist, wird sich zeigen.Und wie lief er nun genau, der marktführende Krimi-Thriller, der vom Ersten ausging? Insgesamt brachte der Film dominierende 22,3 Prozent auf, weil 5,26 Millionen Zuschauende das Geschehen des Films für interessant befanden. Jüngere, die dies taten, lassen sich allerdings nur in einer Dimension von 0,29 Millionen (6,3 Prozent) fassen. Zu später Stunde ab 23.40 Uhr wurde dann nochmal die aktuellsteins Hauptprogramm geholt, welche von 0,82 Millionen gesamt sowie 0,10 Millionen Jüngeren gesehen wurde, die Marktwerte von unterdurchschnittlichen 8,1 und niedrigen 4,3 Prozent bedeuteten.