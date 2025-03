«Let's Dance» dominiert weiter

Quotennews

Auch der vierte Tanz-Abend sucht vergebens nach Kritik aus den anderen privaten Lagern. Hartwich und Swarovski sichern sich erneut über 20 Prozent.

Es findet sich weiterhin kaum ein Tadel an der 18. Staffel von- nachdem der dritte Abend der Tanz-Show erstmals in dieser TV-Runde über 20 Prozent in der Zielgruppe abgesahnt hatte, hält der gestrige Abend diesen Trend nicht. Mit 0,72 Millionen Umworbenen gelingt dem abendfüllenden Show-Format jedoch abermals eine Quote von überzeugenden, oder eher dominanten, 18,6 Prozent. Wie schon in den Vorwochen macht sich RTL gewissermaßen leidlich selbst ansatzweise Konkurrenz,war auch am gestrigen Freitag auf Platz zwei der privaten Reichweiten-Tabelle zu finden. 0,61 Millionen Umworbene bringen der Daily-Soap exzellente 16,7 Prozent im direkten Vorlauf der Primetime ein. Insgesamt sieht es ähnlich aus, es zeigen sich zahlreiche RTL-Formate auf den oberen Plätzen des Reichweiten-Vergleichs.Allen voran «Let's Dance» mit 3,21 Millionen Zuschauern ab drei Jahren sichert dem Köln-Sender den nächsten Freitags-Sieg, im Anschluss zeigt sichmit 2,69 Millionen Zuschauern, gefolgt von erneutmit 1,79 Millionen Fernsehzuschauern. Die Quoten lagen bei 16,2, 16,6 und 8,5 Prozent. Kurzum und zusammenfassend: Es führt aktuell an Freitagen kein Weg an RTL vorbei.Doch natürlich ist auch nicht alles Gold, was glänzt. Insgesamt liegen das Erste und Zweite mit zahlreichen Formaten vor RTL , Spitzenreiter gestern warmit 4,92 Millionen Zuschauern. Dass sich die Öffentlich-Rechtlichen größere Reichweiten sichern, wird in Köln wenig für Aufruhr sorgen, anders dürfte das bei der Leistung der 14- bis 49-Jährigen sein. Hier ist Oliver Welke mit seinerder Dorn im privaten Sender-Auge. Die Satire-Show holt gestern 0,76 Millionen Jüngere nach Mainz und lässt damit jegliche Konkurrenz hinter sich. Aber auch das Erste spielt hierbei mit, zumindest mit den Nachrichten. Dieholt ab 20 Uhr 0,89 Millionen Jüngere zur blauen Eins, da muss dann auch das ZDF zurückstecken.