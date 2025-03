Stabil im Mittelmaß: «The Voice Kids»

Quotennews

Ohne Aussicht auf Konkurrenz in Richtung RTL und «Let's Dance» verläuft die 13. Staffel von «The Voice Kids» bisher im recht grünen Bereich.

Auch in Woche fünf kann Sat.1 das Prädikat "schon in Ordnung" im Hinblick aufausgestellt werden. Die Show rund um junge Gesangstalente legt eine allenfalls mittelmäßige 13. Staffel hin, wobei natürlich im Gegenzug die Stabilität der TV-Leistungen hervorgehoben werden könnte. Nachdem sich zuletzt mit 1,22 Millionen Zuschauer ein positiver Trend ergeben sollte, kann der gestrige Freitag dies nicht fortsetzen. Es wollten 1,18 Millionen Zuschauer die Sat.1-Primetime verfolgen, der Marktanteil der Show belief sich auf 5,2 Prozent. Das ist schlichtweg in Ordnung, mehr jedoch nicht.Ein identisches Urteil lässt sich im Bereich der Zielgruppen treffen. Mit 0,41 Millionen Umworbenen liegt Show fünf im Schnitt der vorherigen Wochen, der Marktanteil ist mit 9,4 Prozent durchaus schön anzusehen. Auch hier braucht man sich gar nicht erst mit RTL und «Let's Dance» vergleichen, während Köln insgesamt 3,21 Millionen Zuschauer abholt, wird zudem die Zielgruppen mit 0,72 Millionen Werberelevanten dominiert. Im Anschluss an die Primetime beim Bällchensender gibt es eine alte Folge von- Das hält kaum Zuschauer bei der Stange. Insgesamt reduziert sich die Reichweite auf 0,44 Millionen Zuschauer, die Quote liegt damit ab 22:50 Uhr bei noch 3,7 Prozent.Die Zielgruppen-Leistung flacht gleichermaßen rapide ab, von 9,4 geht es runter auf 5,7 Prozent, hierbei sind noch 0,15 Millionen Werberelevante an Bord. Dennoch reichen zumindest die Zahlen der Primetime, um das senderinterne Duell mit ProSieben zu gewinnen. Dort lief in der Primetime der Film-Klassiker, das wollten lediglich 0,99 Millionen Zuschauer sehen. Damit liegt Sat.1 auf Platz eins der Reichweiten-Tabelle, und in der Zielgruppe ist es nicht anders. Bruce Willis kommt auf "nur" 0,36 Millionen Umworbene und damit den zweiten Platz, das ist eine Quote von 8,2 Prozent.