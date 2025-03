Elton, Mälzer und Knossi schmieren gegen Joko & Klaas ab

Quotennews

Die Zuschauenden hatten an diesem Samstag die Wahl: Show-Ware aus der Konserve oder Live-Quiz on Location – belohnen wollten sie offensichtlich letzteres.

Was sich ProSieben und RTL aktuell leisten, mag manchem kindisch vorkommen. Für geneigte Branchen-Beobachter*innen ergibt sich aus den fortlaufenden Kampfprogrammierungen und Ausweichmanövern aber durchaus ein spannendes Kräftemessen um die zugkräftigeren Dramaturgien. In etwas abgemilderter Form war es auch an diesem Samstag so, schließlich lässt sich die Positionierung vondurchaus als Reaktion auf die Ansetzung voninterpretieren, die eben schon vorher von ProSieben öffentlich gemacht wurde.Sicher auch deshalb, weil man bei RTL im Angesicht von 13 bis 14 Prozent, die das Elton-, Mälzer-, Knossi-Vehikel mit ihrer Debüt-Staffel einfuhr, ein widerstandsfähiges Pferd im eigenen Stall vermutete. Doch konnte die Game-Show diese Vermutung auch bestätigen? Blickt man auf die Resultate von gestern, dann eher nein. Gegen Joko & Klaas musste man mit den erzielten 8,9 Prozent in der Zielgruppe (0,33 Millionen ) ziemlich viele Federn lassen. Es ergibt sich nur noch eine durchwachsene Flughöhe, die nicht nur unter der von ProSieben, sondern auch unter der vom ZDF lag. Ältere Leute waren bei RTL zu 1,35 Millionen (mittelmäßige 7,6 Prozent) anwesend.Am frühen Morgen ab etwa 8.00 Uhr übertrug die Kölner TV-Station ausnahmsweise mal wieder die. Konkret handelte es sich um das Qualifying zum zweiten Saison-Lauf in China, welches McLaren-Pilot Piastri am schnellsten absolvierte. Geschafft hat er dies vor 0,13 Millionen 14-49-Jährigen, die einen Anteil von guten 14,9 Prozent mit sich führte. Insgesamt konnten 0,52 Millionen zu ebenfalls ordentlichen 11,8 Prozent vom Aufstehen überzeugt werden.