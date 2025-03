Primetime-Check: Sonntag, 23. März 2025

Quotennews

Wie erfolgreich war das ZDF mit einer alten «Traumschiff»-Folge? Punktete ProSieben mit zwei Spielfilmen statt «Wer stiehlt mir die Show?»?

Der neuemit dem Titel „Die große Angst“ erreichte 7,35 Millionen Zuschauer, mit der Produktion aus Freiburg sicherte sich Das Erste einen Marktanteil von 24,6 Prozent. Bei den jungen Erwachsenen wurden 1,19 Millionen eingefahren, der Marktanteil belief sich auf 16,6 Prozent. Eine-Wiederholung interessierte 2,26 Millionen Zuschauer und 10,1 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen waren nur 2,8 Prozent dabei.Die-Wiederholung „Mauritius“ aus dem Jahr 2022 erlangte 3,67 Millionen Zuschauer und 12,3 Prozent. Bei den jungen Erwachsenen fuhr das ZDF 0,42 Millionen und 5,9 Prozent ein. Dasinformierte 3,58 Millionen Zuschauer, das führte zu 13,4 Prozent bei allen sowie 6,3 Prozent bei den jungen Leuten. Den Staffelstart vonverfolgten 1,92 Millionen Zuschauer, was 10,7 Prozent Marktanteil brachte. Bei den jungen Erwachsenen waren 2,2 Prozent gesetzt.Das Rückspiel des Nations-League-Viertelfinals zwischen Deutschland und Italien sicherte RTL 8,64 und 10,20 Millionen, die Marktanteile bewegten sich bei 28,5 und 40,6 Prozent. In der Zielgruppe wurden 2,92 und 3,27 Millionen verbucht, die Marktanteile lagen bei 39,4 sowie 50,8 Prozent. Beim Schwestersender VOX lief eine vier Jahre alte Folge von, die sich 0,73 Millionen Menschen ansahen. 4,8 Prozent Marktanteil wurden in der Zielgruppe eingefahren.Neue Ausgaben vonundverfolgten 0,63 und 0,30 Millionen bei Kabel Eins, der Sender holte sich damit 3,6 und 2,3 Prozent in der Zielgruppe. ProSieben wiederholte(1,07 Millionen) und(0,45 Millionen) und kam damit auf 6,8 respektive 5,0 Prozent in der Zielgruppe.Bei Sat.1 liefen die Filmeundvor 1,07 und 0,41 Millionen, in der Zielgruppe fuhr man 6,0 und 3,8 Prozent Marktanteil ein.brachte RTLZWEI 0,65 Millionen Zuschauer und 2,5 Prozent. Ab 22.20 Uhr verfolgten noch 0,19 Millionen Menschen. Der Spielfilm sicherte sich 1,2 Prozent bei den Umworbenen.