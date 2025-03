Manus Putztag bringt «Reimanns» leicht verbesserte Werte

Quotennews

Auch mit «Abenteuer Leben» fuhr Kabel Eins im Anschluss nur maue Werte ein.

Die Auswanderer Manu und Konny Reimann leben ihren Traum auf Hawaii. In dieser Ausgabe veranstaltete Manu einen Putztag, Konny hingegen wollte den Bus aufbocken, damit er darunter arbeiten konnte. Das waren die ersten Minuten von, deren Reichweite sich seit dem Sendestart von vor drei Jahren halbiert hat. Die neue Geschichte zog nur 0,63 Millionen Fernsehzuschauer an, Kabel Eins erreichte wie in der Vorwoche 2,2 Prozent Marktanteil. Bei den jungen Menschen wurden 0,26 Millionen gezählt (+0,09 Mio.), was zu 3,6 Prozent Marktanteil führte (+0,7%p.).Zwischen 22.15 und 00.20 Uhr wollten X Millionen Menschensehen. Dieses Mal sollte ein Terrassendach mit Solar-Zellen ausgebaut werden. Das Projekt wünschte sich Daniel für seine Familie. Das zweistündige Abenteuer verfolgten aber nur 0,30 Millionen Zuschauer, sodass 2,0 Prozent Marktanteil entstanden. Bei den Umworbenen fuhr man 0,08 Millionen ein, das bedeutete 2,3 Prozent. Im Anschluss kam eine alte-Ausgabe auf 0,12 Millionen Zuschauer und holte 2,0 Prozent in der Zielgruppe.Am Vorabend lief. Die Highlight-Show mit Frank Rosin, Alexander Kumptner und Ali Güngörmüs sahen 0,30 Millionen Zuschauer, die zu miesen 1,5 Prozent führten. Bei den jungen Erwachsenen kam die Sendung zwischen 18.10 und 20.15 Uhr auf 0,09 Millionen sowie einen Marktanteil von schwachen 2,4 Prozent.