Elton nimmt seinen Hut - tut er es gut?

Wochenquotencheck

Der Teamkapitän absolviert nach 10 Jahren seine allerletzte «WWDS»-Staffel. Nächste Woche hört er auf.

Seit 2015 ist das Quiz-Format mit Moderator Kai Pflaume sowie den Team-Kapitänen Bernhard Hoëcker und Elton sehr erfolgreich am Vorabend des Ersten beheimatet. Für letztgenannten ist dieses Kapitel nun aber beendet, vor einigen Tagen gab Elton seinen Ausstieg bekannt - nächste Woche wird die letzte reguläre Ausgabe mit ihm gesendet, im April ist er nochmal in einem Primetime-Special zu sehen. Sorgte die Abschieds-Verkündung schon diese Woche für ein ansteigendes Interesse bei den Quiz-Fans?Schaut man sich den Start der vergangenen Ausstrahlungswoche vonan, dann kann man das zunächst nicht unbedingt behaupten, vielmehr, gelangen Resultate auf dem gewohnt exorbitanten Niveau, schließlich reichte es direkt mal für den Sprung über die 20-Prozent-Marke. Genauer gesagt 20,2 Prozent standen auf der Uhr, die aus einer hohen Sehbeteiligung von exakt 3,10 Millionen Zuschauenden resultierten. Bei den 14-49-Jährigen sah es nicht so euphorisch aus, hier gelangen nur vergleichsweise mäßige 8,2 Prozent bei 0,18 Millionen.Weiter verbessern konnte sich das scheidende Trio Pflaume, Hoëcker, Elton dann am Dienstag. Eine stolze Reichweite von 3,15 Millionen Einschaltenden konnte vermeldet werden, die zu einem Marktanteil von leicht erhöhten 20,8 Prozent führten. Zudem war in der jüngeren Alterskategorie ein klarer Sprung zu beobachten - klar überdurchschnittliche 11,4 Prozent (0,25 Millionen) wurden ermittelt. Ein klein wenig gemächlicher ließ es die Quiz-Show zur Wochenmitte angehen. Die Quoten sanken mit 19,9 Prozent minimal unter die Schwelle von 20 Prozent, die Reichweite belief sich auf exakt 3,00 Millionen.Am Donnerstag nahm die Gesamt-Sehbeteiligung zwar weiter ab, jedoch konnten die Quotenanteile wieder leicht - bei den Jungen sogar klar - ausgebaut werden. So leiteten 2,89 Millionen Interessierte insgesamt zu wieder stärkeren 20,3 Prozent über, während 0,28 Millionen Leute bis 49 gar für einen Sprung auf strotzende 14,3 Prozent sorgten - vielleicht war es bei den Jüngeren tatsächlich schon ein wenig Neugier auf den Elton-Abschied. Freitag ging es tatsächlich nochmal spürbar hoch auf phantastische 22,5 Prozent (3,08 Millionen). Bei den Jüngeren stand man ähnlich stark da, wie am Vortag: Dank 0,25 Millionen Einschaltenden aus dieser Kategorie gelang es, den Anteil bei tollen 14,1 Prozent zu halten.Alles in Allem kann das Erste mit der Performance seines Dauerbrennersüberaus zufrieden sein. Ob die zum Ende der Woche gestiegenen Prozent-Werte, die vor allem beim jüngeren, am Freitag aber auch beim älteren Publikum zu beobachten waren, nun wirklich (auch) mit dem nahenden Elton-Ende zusammenhängen lässt sich natürlich nicht klar sagen. Dennoch bleibt festzuhalten, dass Zahlen um 14 Prozent bei den 14-49-Jährigen selbst fürnicht selbstverständlich sind - oft liegen sie zwischen 10 und 11 Prozent.