DFB-Frauen überzeugen sportlich und legen auch bei den Quoten zu

Quotennews

Sportlich kann sich die Bilanz der DFB-Frauen in der «Nations League» sehen lassen - aus TV-Sicht legt der Wettbewerb ebenfalls zu.

Mit einem klaren 4:0-Erfolg gegen Schottland hat die deutsche Frauen-Nationalmannschaft am Freitagabend ihre Erfolgstour fortgesetzt. Sportlich lieferte das Team über weite Strecken eine konzentrierte Leistung ab, auch wenn die Partie erst in der Schlussphase an Dramatik gewann. Trotz der vier Tore offenbarte die Defensive gegen Ende Schwächen, die jedoch unbestraft blieben. Nach drei Spielen stehen die DFB-Frauen nun bei sieben Punkten und führen die Gruppe aufgrund des besseren Torverhältnisses vor den punktgleichen Niederländerinnen an.Aus TV-Sicht legte der Auftritt in Glasgow im Vergleich zum Auftritt aus dem Februar gegen die Niederlande zu. 2,35 Millionen Zuschauer verfolgten das Spiel in der ARD damals – gestern kamen im ZDF 2,89 Millionen Zuschauer zusammen. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei ordentlichen 12,7 Prozent. In der jungen Zuschauergruppe der 14- bis 49-Jährigen schalteten 0,40 Millionen Menschen ein, was 9,3 Prozent Marktanteil entsprach. Trotz dieser soliden Werte bleibt festzuhalten, dass das Interesse im Vergleich zum regulären ZDF-Krimi-Freitag nicht überzeugen konnte.Das zeigt auch die Tatsache, dass nach der Partie, das „normale“ ZDF-Freitags-Programm deutlich anzog. Oliver Welke startete regulär um 22:30 Uhr und seine- prompt steigerte sich die Gesamtreichweite auf 3,69 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 20,1 Prozent. Bei den Jungen kamen 0,99 Millionen Zuschauer zusammen, was sogar global dem ZDF den Tagessieg einbrachte, der Marktanteil lag hier bei 23,4 Prozent.