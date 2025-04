Godzilla sorgt für kräftigen Ausschlag bei RTLZWEI  drittbester Freitag des Jahres

Quotennews

Ist das nun Lob oder Kritik?

Mit dem japanischen Spielfilmlandete RTLZWEI am Freitagabend einen Achtungserfolg. In der Primetime erreichte der Film 0,73 Millionen Zuschauer ab drei Jahren – ein Marktanteil von 3,3 Prozent. Was auf den ersten Blick nach solider Durchschnittskost klingt, bedeutet für den Sender aus Grünwald den bislang drittbesten Freitagabend des Jahres. In einem hart umkämpften Umfeld ist das durchaus bemerkenswert.Vergleichbare Zuschauerzahlen erzielte RTLZWEI zuletzt am 31. Januar mit der Actionkomödie «R.E.D. – Älter, Härter, Besser», die ebenfalls auf 0,73 Millionen kam, damals aus Sicht der Quote mit 3,0 Prozent sogar weniger erfolgreich. Noch besser lief es in diesem Jahr bislang nur am 7. Februar mit dem Abenteuerfilm «Der letzte Tempelritter», der mit 0,84 Millionen Zuschauern und ebenfalls 3,3 Prozent Marktanteil den bisherigen Jahresbestwert markiert. Rein auf die Quote bezogen steht «Godzilla Minus One» also auf Augenhöhe mit dem bislang stärksten Titel.Innerhalb der eigenen Programmstruktur zeigt sich: Der Sender profitiert weiterhin von punktuell gut platzierten Spielfilmen mit klarer Genre-Ausrichtung. Ob das reicht, um dauerhaft mehr Relevanz im Markt zu gewinnen, bleibt offen. Für den gestrigen Abend steht jedoch fest: Ein Monster brachte RTLZWEI das drittbeste Ergebnis des Jahres.