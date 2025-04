FOX zeigt sonntags «The Great North» und «Krapopolis»

US-Fernsehen

Schon am Wochenende starten die neuen Geschichten der Serie.

Bereits am Sonntag startet FOX die neuen Folgen der Serienund. Die neuen Folgen sind jeweils ab 21.00 Uhr im Programm zu sehen. Die römische Zeichentrickfilmkomödie zeigt die Episode "Hippo hat eine Pimple! Deliria und Hippo reisen nach Dermiapolis, damit Hippo sich um das hässliche Ding kümmern kann, Ty wird in der brandneuen Folge von Krapopolis „A Pimple Favor“, die am Sonntag, den 13. April auf FOX ausgestrahlt wird, modelliert.Eine Woche später geht es um seinen Bruder John Fate. Die Fates kennt jeder, aber was ist mit ihrem Bruder? Delirias hellseherischer Ex kommt in die Stadt und bringt in der Folge „John Fate Comes a- Knockin'“ Unheil über die Familie.Als ein Schneetag unerwartet abgesagt wird und die Kinder in die Schule müssen, muss Detective Moon in der brandneuen Episode „Dial M for Moon-der Adventure“ von, die am Sonntag, den 13. April um 21.30 Uhr auf FOX ausgestrahlt wird, herausfinden, wer ein solch abscheuliches Verbrechen begehen könnte.