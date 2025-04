«Schnäppchen-Menü»: Wiederverwertung mit schlechten Quoten

Wochenquotencheck

Die ehemalige Sat.1-Kochshow mit Alexander Kumptner ist auch für Kabel 1 kein Erfolg.

Das wir nochmal über die Einschaltquoten dieser Sendung berichten, hätten Sie wahrscheinlich auch nicht für möglich gehalten. Schließlich handelt es bei dem Formatum ein bereits eingestelltes, welches Sat.1 vor einigen Monaten wegen schlechter Resonanzen aus seinem Daytime-Programm werfen musste. Und doch widerfährt der Kochshow mit Alexander Kumptner seit dieser Woche ein unerwartetes Recycling bei Kabel 1, wo die 16.00 Uhr-Stunde nicht mehr mit US-Serien bespielt werden soll.Los ging es am Montag, 31. Januar, an dem die erste Wiederholung platziert wurde. Sie erreichte wenig überraschend nur dürre Resultate von 3,3 Prozent bei den Werberelevanten, weil bloß 0,04 Millionen von ihnen zuschalteten. Insgesamt waren 0,18 Millionen zu ebenfalls schlechten 2,0 Prozent dabei. Noch weiter runter ging es dann einen Tag später. Verringerte 0,03 Millionen Einschaltende verringerten den Zielgruppen-Wert weiter auf nun noch unterirdischere 2,5 Prozent.Doch damit war die Talsohle bei weitem noch nicht erreicht. Zur Wochenmitte setzte es nämlich einen ganz üblen Negativrekord von absolut desolaten 1,3 Prozent, weil extrem geringe 0,01 Millionen zuschauten. Auch beim Gesamtpublikum fiel man in den 1-Prozent-Bereich. Etwas Erholung kam mit den letzten beiden Episoden gegen Ende der Woche zwar nochmal zustande, die 3,8 und 2,3 Prozent waren aber natürlich weiter völlig unbefriedigend. Sie resultierten aus 0,04 bzw. 0,03 Millionen Leuten zwischen 14 und 49 Jahren.Letztlich kann es niemanden ernsthaft verwundern, dass Kabel 1 mit der Wiederholung bereits beim Schwestersender gefloppter Re-Runs vonauf die Nase fällt.