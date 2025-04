Thomas Doherty dreht «Paradise»

US-Fernsehen

Die Hulu-Serie steckt derzeit in der zweiten Staffel.

Die Hulu- und Disney+-Seriewird mit einer zweiten Staffel fortgesetzt. Jetzt wurde klar, dass «Tell Me LIes»-Star Thomas Doherty als wiederkehrender Gaststar mitwirken wird. Genaue Details zu Dohertys Charakter werden noch unter Verschluss gehalten. Er ist der neueste Zugang zur zweiten Staffel von «Paradise», die derzeit produziert wird.Zuvor wurde bekannt gegeben, dass auch Shailene Woodley der Show beitreten wird. In der ersten Staffel von „Paradise“ waren Sterling K. Brown, James Marsden, Julianne Nicholson, Sarah Shahi, Nicole Brydon Bloom, Aliyah Mastin und Percy Daggs IV zu sehen. Doherty war zuvor in den Serien «Tell Me Lies» und «High Fidelity» zu sehen.«Paradise» wurde ursprünglich im Januar auf Hulu ausgestrahlt und im Februar für eine zweite Staffel verlängert. Die wird seit 7. April um 22 Uhr auf ABC wiederholt. Die offizielle Beschreibung der ersten Staffel lautet: «Paradise» startet in einer beschaulichen Gemeinde, in der einige der prominentesten Persönlichkeiten der Welt leben. Doch diese Ruhe wird durch einen schockierenden Mord gestört, und eine Untersuchung mit hohem Risiko beginnt.