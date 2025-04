Cornelia Gröschel: Ninas Geschichte las sich schon im Drehbuch organisch und fließend

Interview

In «Verhängnisvolle Leidenschaft – Sylt» verkörpert Gröschel eine Polizistin, die auf einem Erholungsurlaub auf Sylt einen tollen Mann kennenlernt.

In «Verhängnisvolle Leidenschaftliche – Sylt» geht es um eine Frau namens Nina Richter, die ich spielen durfte. Sie ist Polizistin und versucht nach einem traumatischen Erlebnis im Dienst etwas Erholung auf Sylt zu finden. Während dieser Erholung trifft sie jedoch unverhofft auf einen Mann, der sie, ganz anders als Ninas Ehemann, wahrnimmt und sieht, und plötzlich verstrickt Nina sich in Leidenschaft und Gefühle.Ninas Geschichte las sich schon im Drehbuch organisch und fließend, und ich konnte mich inhaltlich der Figur und ihren Erlebnissen hingeben.Wenn ich es als Schauspielerin schaffe, mich auf die Welt meiner Figur einzulassen, folge ich ihrer persönlichen Entwicklung ganz automatisch.Rollen, die eine persönliche Entwicklung und Veränderungen durchleben, sind für mich die spannendsten. Ich suche einen emotionalen Punkt, an dem die Reise beginnt, und im Laufe der Geschichte öffnet sich idealerweise eine neue gedankliche oder emotionale Welt für meine Figur, und Liebe und körperliche Leidenschaft sind bekanntlich ein sehr starker Antrieb für Veränderungen!Regisseur Elmar Fischer, die Besetzerin Karen Wendland und ich haben uns gemeinsam auf die Suche nach einem Spielpartner begeben, bei dem diese Chemie zwischen uns an auf der schauspielerischen Ebene von Anfang genau so passte, haben Artjom gefunden, und dadurch wurde das Zusammenspiel am Set leicht und dynamisch.An Orten drehen zu dürfen, die für andere Menschen Urlaubs- und Sehnsuchtsorte sind, bereitet mir viel Freude. Ich fuhr manchmal mit dem Fahrrad in den Sonnenaufgang zum Set - das sind Momente, die ich sehr genieße und die mir die Einstimmung auf den Dreh sehr leicht machten.Vielleicht ist Ninas Verhalten falsch, vielleicht ist es richtig, vielleicht spielt das aber auch gar keine Rolle... Ich wäre glücklich, wenn die eine oder andere Zuschauerin den Film sieht und ein Stück von sich selbst wiedererkennt, wenn sie sich denkt „Das hätte mir auch passieren können“ oder vielleicht ist es ihr sogar passiert - ohne moralische Bewertung oder den Gedanken an die gesellschaftliche Einordnung einer solchen Geschichte.Franz und ich kennen uns schon seit vielen Jahren, das menschliche Vertrauen zwischen uns war also schon vor dem ersten Drehtag da. Das hat uns die gemeinsame Entwicklung unserer Figuren sehr leicht gemacht.In der Tat gibt es sehr viele Szenen, an die ich mich gut erinnern kann: Die Vorfreude, an einem warmen Drehtag in der letzten Szene des Tages in die kühle Nordsee springen zu dürfen, der Spaß an den Autofahrten mit dem alten Mercedes und Ninas Lada, die Herausforderung der leidenschaftlichen Szenen in den Dünen. Die Zeit des Drehs werde ich wohl noch eine Weile in Erinnerung behalten.Für meine Rollen in so unterschiedlichen Filmen versuche ich mich möglichst von meinen persönlichen Wertvorstellungen freizumachen, damit die Geschichte der Figur im Vordergrund stehen kann. Mit der Freizügigkeit in den leidenschaftlichen Szenen habe ich dieses Mal schauspielerisches Neuland betreten, und das sind Erfahrungen, an denen ich als Schauspielerin wachsen durfte.