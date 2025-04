Neues Special vom «ZDF Magazin Royale»

TV-News

Für die neue Sendung ist Jan Böhmermann 600 Kilometer auf dem E-Scooter gefahren.

Die diesjährigen Kulturhauptstädte Europas sind Nova Gorica (Slowenien), Gorizia (Italien) und Chemnitz (Deutschland). Jan Böhmermann, Moderator des ZDF Magazin Royale, wird am Freitag, den 25. April 2025 um 23.00 Uhr in der Sondersendung „Deutschland - Eine Erfahrung“ (mit dem E-Scooter) zu sehen sein. Wie immer ist die Sendung bereits ab 20.00 Uhr in der ZDFmediathek abrufbar.Jan Böhmermann startet sein Deutschland-Experiment am Freitag, 11. April 2025, mit seinem E-Scooter namens "Kadmos" in Köln-Ehrenfeld und einem letzten "Farewell" am Vormittag am Kölner Dom. Die Social-Media-Kanäle des "ZDF Magazin Royale" begleiten Jan Böhmermann auf seiner Reise in Echtzeit auf Instagram, Mastodon und der Reise-Website. Die Dauer der Reise ist abhängig vom Wetter, den Straßenverhältnissen, dem Gesundheitszustand Böhmermanns und der Verfassung des Kadmos"."Eine mehr als 600 Kilometer lange Reise mit dem E-Scooter quer durch unser verzagtes, zerrissenes Deutschland – von West nach Ost, durch vier Bundesländer, Wälder, Mittelgebirge, Städte, Dörfer, Täler und Ebenen – ist die einzige echte Möglichkeit, die Herausforderungen unserer Gegenwart körperlich zu erspüren. Ich will am eigenen Leib erfahren, worüber ich sonst nur vom Schreibtisch aus rede: Deutschland. Auf, auf, in die Wirklichkeit", kündigt Jan Böhmermann an.