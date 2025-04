Andrea Bocelli singt im ZDF

TV-News

Das ZDF strahlt ein Konzert mit zahlreichen Gästen aus der Toskana aus.

Am Karfreitag strahlt das ZDF mit Untertiteln und Audiodeskription aus. Das Konzert, das um 22.50 Uhr gesendet wird, ist bereits eine Woche vorher um 6.00 Uhr auf ZDF.de abrufbar. Im Jahr 2024 feierte er sein 30-jähriges Bühnenjubiläum mit zahlreichen prominenten Gästen bei einem Konzert in der Toskana.Schon vor Papst Franziskus und dem britischen König hat Bocelli gesungen und ist in den größten Konzertsälen und Opernhäusern der Welt aufgetreten. Zum Juli 2024 lud der Tenor Andrea Bocelli in das Teatro del Silenzio, ein Amphitheater unweit seines Geburtsortes Lajatico in der Toskana. Ed Sheeran, Lang Lang, Shania Twain, Zucchero, Russell Crowe, Will Smith, Johnny Depp, Brian May und viele andere Superstars kamen, um den erfolgreichen Crossover-Künstler zu ehren. Gemeinsam präsentierten sie ein Konzert mit Evergreens von Klassik bis Pop.Regie bei dem an drei Abenden aufgezeichneten Konzert führte der preisgekrönte Starregisseur Sam Wrench. Ein Teil der Show: Zahlreiche Drohnen und ein gigantisches Metronom mit riesiger Showtreppe auf einer Bühne über einem See.