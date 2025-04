Bravo setzt auf «Next Gen NYC»

US-Fernsehen

Die neue Reality-Doku spielt auch mit den anderen Reality-Stars Kandi Burruss.

we’re no longer gatekeeping this show. a new generation takes on nyc in bravo’s new series #NextGenNYC, arriving june 3rd. pic.twitter.com/00cq6xSg1G — Bravo (@BravoTV) April 8, 2025

Schluss mit dem Gatekeeping! Die neue Bravo-Seriefeiert am Dienstag, den 3. Juni, um 21 Uhr offiziell Premiere. Die Episoden werden am nächsten Tag auf Peacock zum Streamen verfügbar sein. Die Serie begleitet Ariana Biermann, Riley Burruss, Ava Dash, Emira D'Spain, Shai Fruchter, Gia Giudice, Brooks Marks, Georgia McCann, Hudson McLeroy und Charlie Zakkour bei der Suche nach ihrer Identität, während sie sich kopfüber in das Chaos stürzen, das das Leben in NYC mit sich bringt.«Next Gen NYC» folgt einem Wirrwarr von Freunden, die im Rampenlicht aufgewachsen sind – oder zumindest nah genug dran für gutes Licht – während sie einen Brunch, eine Trennung und eine spontane Entscheidung nach der anderen ins Erwachsenenalter stolpern. Ob sie aus dem Schatten ihrer Eltern treten oder ihr eigenes Vermächtnis von Grund auf neu erschaffen, diese Twens sind entschlossen, Manhattan zu erobern – wenn sie erst einmal herausfinden, wie sie erwachsen werden können. Gemeinsam meistern sie Freundschaften, Karrieren und Romanzen und beweisen, dass Ärger mit Espresso-Martinis und fragwürdigen Entscheidungen einhergeht.In der Serie sind auch die «The Real Housewives»-Persönlichkeiten Kandi Burruss, Teresa Guidice, Meredith und Seth Marks sowie Kim Zolciak-Biermann zu sehen, während ihre Kinder ihr nächstes Kapitel im Big Apple aufschlagen. Chloe Marks tritt ebenfalls zusammen mit ihrem Bruder Brooks auf und bringt die Gruppendynamik durcheinander. «Next Gen NYC» wird von 9th Degree Productions produziert. Die ausführenden Produzenten sind Michaline Babich, Shari Levine, David O'Connell, Chaz Morgan, Michelle Schiefen, Lauren Nathan und Ariel Algus.