Terence Hill macht bei RTLup weiter

TV-News

14 neue Episoden von «Die Bergpolizei» werden im Frühprogramm versendet.

Noch heute lässt Rai1 von Lux Vide und Rai Fiction neue Folgen von «Un passo dal cielo» produzieren, die in Deutschland unter dem Titelausgestrahlt werden. In den ersten drei Staffeln spielte der ehemalige Westernstar Terence Hill die Hauptrolle, inzwischen ist es die ehemalige Miss Italien Giusy Buscemi.Die siebte Staffel erreichte bei Rai1 durchschnittlich vier Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von über 20 Prozent. Bei RTLup sind die 14 neuen Folgen der zweiten Staffel nur im Vorabendprogramm zu sehen. Start ist am Sonntag, 4. Mai 2025, ab 07.55 Uhr. RTLup plant drei Episoden pro Woche.Pietro steht nach dem Tod von Anya unter Schock. Ein Mann taucht auf, der sich als Anyas Vater ausgibt. Als Pietro misstrauisch wird, ist es bereits zu spät: Der Mann hat Pietros Haus durchsucht und Anyas Brief gestohlen. Währenddessen melden Davide und Enrica ihre Tochter Valeria als vermisst. Pietro findet Hinweise, dass das Mädchen unter Drogen gesetzt und entführt wurde. Die Spur führt zu Raossi, dem Nachbarn der Familie.