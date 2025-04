Lifetime zeigt «Kidnapped by a Killer: The Heather Robinson Story»

US-Fernsehen

Der Krimi ist mit Steve Guttenberg, Jana Kramer und Rachel Stubington besetzt.

Lifetime gibt bekannt, dass der neue Originalfilmgrünes Licht erhalten hat. In den Hauptrollen spielen Steve Guttenberg («How to Murder Your Husband», Jana Kramer («A Cowboy Christmas Romance») und Rachel Stubington («Shrinking») mit. Der Film basiert auf der wahren Geschichte von Heather Robinson, die als Baby entführt und von der Familie eines Serienmörders aufgezogen wurde, der wegen Mordes an ihrer Mutter verurteilt wurde. Der Film startet am Samstag, dem 7. Juni, um 20 Uhr.Heather Robinson (Stubington) wuchs in einer liebevollen Familie in Illinois auf und wusste schon als Teenager, dass sie als Kind von ihren Eltern adoptiert worden war. Doch im Jahr 2000 brach für die damals 15-Jährige eine Welt zusammen, als sie erfuhr, dass der Mann, den sie als ihren Onkel kannte, John Robinson (Guttenberg), in Wirklichkeit ein Serienmörder war, der des Mordes an mehreren Frauen im Raum Kansas City, darunter auch ihrer leiblichen Mutter, beschuldigt wurde. Nach der Verhaftung ihres Onkels erfährt Heather die schockierende Wahrheit über das Verschwinden ihrer leiblichen Mutter. Jana Kramer spielt eine Ermittlerin, die an dem Fall arbeitet.«Kidnapped by a Killer: The Heather Robinson Story» wird von Marwar Junction Productions und Allegheny Image Factory produziert. Ausführende Produzenten sind Joseph Freed und Allison Berkley von Marwar Junction Productions, Jeffrey Tinnell und Robert Tinnell von Allegheny Image Factory, Melissa Moore von Redletter Media und Maritte Lee Go. Lee Gabiana führt Regie nach einem Drehbuch von Shawn Linden und Pamela Gray.