Vierte «Welcome to Wrexham»-Staffel startet Mitte Mai

US-Fernsehen

Die Reality-Dokumentation von FX geht weiter. Rob McElhenney und Ryan Reynolds verbrachten wieder viel Zeit in England.

Die vierte Staffel vonvon FX, der mit dem Emmy-Award ausgezeichneten Dokuserie von Rob McElhenney und Ryan Reynolds, wird am Donnerstag, den 15. Mai, um 21 Uhr auf FX Premiere haben. Die Premiere wird die ersten beiden Episoden der achtteiligen Staffel zeigen. Die Episoden werden am nächsten Tag auf Hulu gestreamt. Die vierte Staffel von «Welcome to Wrexham» wird am nächsten Tag (16. Mai) auch auf Disney+ in ausgewählten internationalen Märkten, darunter Großbritannien, Premiere haben.Rob McElhenney («It's Always Sunny in Philadelphia») und Ryan Reynolds («Deadpool») leiten den drittältesten Profifußballverein der Welt. «Welcome to Wrexham» ist eine Doku-Serie, die die Träume und Sorgen von Wrexham, einer Arbeiterstadt in Nordwales, Großbritannien, verfolgt, während zwei Hollywoodstars die Zukunft ihres historischen Clubs leiten.Im Jahr 2020 schlossen sich Rob und Ryan zusammen, um die Red Dragons aus der 5. Liga zu kaufen, in der Hoffnung, den Club in eine Underdog-Geschichte zu verwandeln, für die die ganze Welt mitfiebern könnte. Die Welt wurde aufmerksam und der Club schaffte es, sich direkt hintereinander zu verbessern, um die Reds zum ersten Mal seit 20 Jahren in die League One der englischen Football League zu bringen. Während sie in der Pyramide weiter aufsteigen, wird der Einsatz höher, mit einer neuen Intensität, einem neuen Wettbewerb und neuen Kosten, während der Club weiterhin von Verletzungen geplagt wird und die Fans die Verpflichtung neuer Talente fordern. Engagierte Mitarbeiter und Fans feiern den Aufstieg des Teams in die Premier League, während sie sich den neuen Herausforderungen stellen, die mit jeder neuen Stufe in der EFL einhergehen. Wird Wrexham AFC die Herausforderung meistern und das schaffen, was noch kein Team zuvor geschafft hat?Die Frauenmannschaft des Wrexham AFC kämpft weiterhin um einen Platz unter den Top-Teams in der Welsh Adran Premier League und strebt danach, sich in einem überfüllten Feld talentierter Fußballerinnen hervorzutun. Können sie sich mit neuen Spielerinnen und der anhaltenden Unterstützung des Clubs und der Fans einen Namen an der Spitze der Liga machen?Währenddessen, irgendwo in einer weit entfernten Galaxie ... genauer gesagt in einer Reihe von Städten und Gemeinden in Wales, England und Kalifornien, trainiert Humphrey Ker für einen Marathon. Wird der beliebte Geschäftsführer des Wrexham AFC Spenden für wohltätige Zwecke sammeln, die Demütigungen durch Spieler und Mitarbeiter überstehen und die 42,195 km ohne Verletzungen oder Scheuerstellen zurücklegen?«Welcome to Wrexham» wird von McElhenney, Reynolds, Josh Drisko, Bryan Rowland, Jeff Luini, Ker, Nick Frenkel, George Dewey und Andrew Fried von Boardwalk Pictures, Dane Lillegard, Sarina Roma und Andy Thomas als ausführende Produzenten produziert. «Welcome to Wrexham» kommt von More Better Productions, Maximum Effort Productions, 3 Arts Entertainment und Boardwalk Pictures.