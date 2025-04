«Civis Medienpreis» bleibt versteckt

TV-News

Das Erste wird den Preis erst im Anschluss an «maischberger» ausstrahlen.

Der Europäische Medienpreis für Migration, Integration und kulturelle Vielfalt, CIVIS, wird auch in diesem Jahr nur von einem kleinen Publikum gesehen. Das Erste hat den Sendetermin bekannt gegeben und der ist alles andere als prominent. Die Gala zur Preisverleihung findet bereits am 26. Mai 2025 auf der re:publica in Berlin statt. Diese soll auch als Livestream verfügbar sein.In der ARD Mediathek ist die Gala ab Mittwoch, 28. Mai 2025 abrufbar. Die Fernsehausstrahlung erfolgt in der Nacht zum Donnerstag, 29. Mai 2025, um 00.05 Uhr, direkt nach der Sendung «maischberger». Die Journalistin und Moderatorin Mona Ameziane führt durch die Preisverleihung.Unter den Nominierten ist auch die Dokumentation des ZDF . «Das leere Grab» lief auf der Berlinale 2024 und wurde von Agnes Lisa Wegner und Cece Mlay realisiert. Für die Deutsche Welle drehten Matthias Frickel und Samuel Ishimwe die Dokumentation «Reclaiming History - Colonial Roots of the Genocide in Rwanda». Ebenfalls nominiert ist die Sendung "ARD Crime Time: Warum verbrannte Oury Jalloh?