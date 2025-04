Geo viertelt «Four Kings»

TV-News

Die neue Doku-Reihe wird über vier Wochen ausgestrahlt.

startet am Sonntag, den 27. April 2025, um 20.15 Uhr beim Fernsehsender Geo. Die Dokumentation von Workerbee stammt aus dem Jahr 2023. Frank Bruno war der erste schwarze britische Boxer, der um den Weltmeistertitel im Schwergewicht kämpfte und Iron Mike Tyson herausforderte. Selbst nach seiner vernichtenden Niederlage gegen Tyson kehrte Frank als Held nach Großbritannien zurück. Von Brunos Erfolg wurde Nigel Benn inspiriert, der in der Armee das Boxen entdeckt hatte. Auf dem Weg zum Weltmeistertitel im Mittelgewicht stand ihm aber Chris Eubank im Weg.In der zweiten Folge steht die Beliebtheit des Boxsports in Großbritannien im Vordergrund. Doch ein schockierender Moment im Ring lässt die Welt innehalten und nachdenken. Nachdem sich der Staub gelegt hat, ist die Lust auf Kämpfe so groß wie eh und je, und die größte Woche im heimischen Kalender steht bevor: Benn gegen Eubank und Lewis gegen Bruno. Die Kämpfe werden weltweit Millionen von Zuschauern anlocken, aber werden Verletzungen die Kämpfe gefährden?Bruno, Benn, Eubank und Lewis haben das britische Boxen an die Weltspitze gebracht, aber sie selbst zahlen den Preis dafür. Lewis erleidet in Folge drei seine erste Niederlage, Eubank muss nach aufeinanderfolgenden vernichtenden Niederlagen seine Karriere beenden, Benns Leben wird von Kriminalität, Drogen und Ehebruch geplagt, während sich Brunos psychische Probleme verschlimmern.