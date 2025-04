«9-1-1: Lone Star»: sixx verzettelt sich weiter

TV-News

Jetzt ist am Mittwochabend das Spin-Off von «9-1-1» zu sehen.

In den vergangenen zwölf Monaten wiederholte der Fernsehsender sixx zunächst «Seattle Firefighters», dann viermal «Grey’s Anatomy». Zwischen Juli 2024 und Januar 2025 war «Hart of Dixie» zu sehen, im Februar und März durfte «Grey’s Anatomy» wieder auf Sendung gehen. Aktuell wird wieder «Seattle Firefighters» wiederholt.Ab Mittwoch, 30. April 2025, setzt sixx aufvon Ryan Murphy, Brad Falchuk und Tim Minear. Die Serie ist unter anderem mit Rob Lowe besetzt, in der ersten Staffel war noch Liv Tyler als Michelle Blake zu sehen. Aufgrund der Corona-Pandemie stieg die Schauspielerin aus, da sie sich zu diesem Zeitpunkt in Großbritannien aufhielt.Davon handelt die Serie, von der vier Episoden pro Woche ausgestrahlt werden: Owen Strand erhält den Auftrag, die 126. Feuerwache in Austin, Texas, nach einem verheerenden Unfall wieder aufzubauen. Gemeinsam mit seinem Sohn TK macht sich der Feuerwehrmann daran, ein neues Team zusammenzustellen. Täglich sind die Rettungskräfte der 126. Wache im Einsatz, um Menschen in Not zu helfen. Aber auch privat haben die Heldinnen und Helden der Feuerwehr und des Rettungsdienstes allerlei Herausforderungen zu meistern.