Lothar Matthäus verlängert bei Sky

Seit 13 Jahren fungiert der DFB-Rekordspieler als Experte beim Pay-TV-Sender. Nun hat er seinen Vertrag um mehrere Jahre verlängert.

Seit 2012 wird Lothar Matthäus nun schon als Experte in den Bundesliga-Übertragungen von Sky Deutschland eingesetzt. In den vergangenen Jahren hat der 150-malige deutsche Nationalspieler spürbar an Profil gewonnen, sodass einer weiteren Zusammenarbeit nichts im Wege steht. Zu diesem Schluss kam auch Sky und hat den Vertrag mit Matthäus verlängert. Über die Laufzeit machte der Pay-TV-Sender keine konkreten Angaben, sprach aber davon, dass Matthäus „auch in den kommenden Jahren für Sky Sport tätig sein“ werde.Im Rahmen seiner Auftritte beim «Topspiel der Woche» wird Lothar Matthäus weiterhin nicht nur bei der Analyse vor und nach dem Spiel auf dem Rasen, sondern auch während der 90 Minuten als Co-Kommentator an der Seite von Wolff Fuss zu hören sein. Über die Einsätze bei den Live-Übertragungen hinaus wird der ehemalige Weltfußballer auch in Zukunft regelmäßig als Gast bei «Sky90» zu sehen sein sowie seine wöchentliche Kolumne auf skysport.de fortsetzen. Außerdem wird er bei weiteren ausgewählten Highlight-Spielen wie etwa dem DFB-Pokalfinale zum Einsatz kommen.„Ob als Spieler oder am Mikrofon: Lothar Matthäus ist eine der größten Persönlichkeiten des Weltfußballs. Wir sind stolz darauf, dass er weiterhin ein wichtiger Teil unseres Teams und unser Mann für die besten Spiele der Bundesliga bleibt. Bei Sky Sport dürfen sich Fans auch in Zukunft auf seine klaren Analysen, seine direkten Worte und seine Begeisterung und Liebe für den Fußball freuen“, erklärt Alexander Rösner, Chefredakteur Sky Sport. Lothar Matthäus sagt zu seiner Vertragsverlängerung: „Sky Sport ist für mich der Premium-Partner, wenn es um die Fußball-Bundesliga geht. Deshalb freue ich mich darüber, auch in Zukunft mit diesem großartigen Team zusammen arbeiten zu können.“