Gala-Finale für «WSMDS?»

Quotennews

Die sechste Show der aktuellen TV-Runde von «Wer stiehlt mir die Show?» sollte die dritte Show der Staffel sein, in der nicht Joko Winterscheidt moderierte. Heike Makatsch gab sich die Ehre!

Die nun beendete Staffel vonbot seinen Fans und Zuschauern einen komplett anderen Ansatz. Heike Makatsch, Schauspielerin, Sängerin, Autorin, Sprecherin, Trägerin des bayerischen Filmpreises, Goldene Kamera, Bambi, Romy - man könnte noch ewig so weiter machen. Nun kann sich Makatsch zudem die Moderation einer Show beiin die Chronik schreiben - aber das lief alles andere als gut. Das ist durchaus überraschend - wer dies noch nicht zuvor bemerkt hatte, in dieser Staffel von «WSMDS?» wurde es deutlich - steht Winterscheidt nicht am Moderations-Pult, läuft es besser. Zumindest galt dies für die Moderation von Teddy, die mit 1,45 Millionen Zuschauern und starken 21,9 Prozent in der Zielgruppe die Bestwerte der Staffel stellte. Doch schon die Moderation von Rea in der Vorwoche kam auf "nur" 1,31 Millionen und 17,2 Prozent bei den Werberelevanten - da war teilweise sogar Joko in der Woche zuvor besser unterwegs.Es bot sich demnach doch große Spannung vor dem Makatsch-Abend - wie lief das Show-Finale? Aus Sicht der Gesamtreichweite wird ProSieben hier schon nicht hausieren gehen, mit 1,20 Millionen Zuschauern liegt der finale Abend auf einem neuen Negativ-Rekord der Staffel. Der Marktanteil von 5,8 Prozent ist hingegen auf dem Niveau der bisherigen Stafel - da sollte für ein Finale aber natürlich mehr gehen. In der Zielgruppe war man am entsprechenden Markt, abgesehen von Teddy-Abend, zwischen 16,5 und 18,1 Prozent unterwegs - auch hier legte der gestrige Abend mit 0,74 Millionen Umworbenen und einem Anteil von 16,2 Prozent keine Glanzleistung hin. Schlussendlich standen sich Makatsch und Winterscheidt im Finale gegenüber - der Schöpfer der Show gewann diese dann auch zurück.Nach diesem Finale übergab «WSMDS?» an die Wochen-Wiederholung von. Sebastian Pufpaff musste sich ab 23:45 Uhr mit noch einer Gesamtreichweite von 0,17 Millionen zufriedengeben, der Marktanteil schrumpfte damit rapide auf 2,3 Prozent ab. In der Zielgruppe verweile über Mitternacht hinaus im Schnitt 0,11 Millionen Werberelevante, das war schließlich noch ein Marktanteil von 6,1 Prozent am entsprechenden Markt.