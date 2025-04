Rütters Trainer verharren bei 6 Prozent

Quotennews

Nicht allzu viele Menschen interessierten sich gestern für die Coaching-Sessions von «Rütters Team»

Die aktuelle Staffel vonhat sich in den letzten Wochen zwischen sechs und sieben Prozent eingependelt. Nach einem schwachen Start konnte sich die Produktion auf immerhin solide Größenordnungen von 7,9 und 7,8 Prozent steigern, bei maximal 0,28 Millionen Werberelevanten – letzte Woche setzte es mit durchwachsenen 6,5 Prozent einen kleinen Rückschlag.Wie stellte sich die Entwicklung gestern dar? Die Messwerte besagen nun erneut ausbaufähige 0,16 Millionen Zielgruppen-Zuschauer, die es auf einen gerade noch annehmbaren Anteil von 6,6 Prozent brachten - wieder unter 7 Prozent. Sie markieren Zahlen, die schon etwas enttäuschend sind, den Sender aber wohl noch d'accord gehen lassen werden. Insgesamt lagen Rütter und Co. erneut bei mäßigen 4,7 Prozent (0,78 Millionen).Eine alte Folge vomin der ursprünglichen Version erreichte ab 16.51 Uhr auch bloß Reichweite von 0,06 Millionen, die zu schwachen 5,2 in der Zielgruppe führten - ein Wert, der die Topzahlen von letzter Woche um 10 Prozent nicht wiederholen konnte. Gepunktet hat dieses Mal übrigens der-Marathon am Nachmittag. Guido Maria Kretschmer und Kandidatinnen waren für Anteile von annehmbaren 6,3 und wirklich guten 8,9 Prozent fähig, die die Final-Folge holte. All das bewegte sich in einer Range von 0,04 Millionen Einschaltenden im Minimum sowie 0,11 Millionen in der Spitze.