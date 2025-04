«Tagesschau» performt auf hohem Niveau

Wochenquotencheck

Wie schlug sich die Nachrichten-Sendung in der Woche der finalisierten Koalitionsverhandlungen?

Dieses Mal blicken wir im Wochenquotencheck auf dieund fragen uns, wie denn die aktuelle Woche für den Nachrichten-Dauerbrenner verlaufen ist. Es handelte sich dabei ja um eine politisch ereignisreiche, schließlich fiel der Abschluss der Koalitionsverhandlungen zwischen CDU/CSU und SPD in diese Zeit. Vor diesem Hintergrund lässt sich annehmen, dass sich dies auch in einem gesteigerten Publikumsinteresse widerspiegelte. War dies tatsächlich so?Am Montag war vom Koalitionsvertrag zunächst noch nichts zu hören. Trotz dessen fiel die Reichweite mit 5,52 Millionen wirklich hoch aus. Sie brachte einen ganz starken Anteil von 23,8 Prozent beim Gesamtpublikum. Bei den Jüngeren waren die Prozente noch höher und zwar 27,5 Prozent (1,19 Millionen). Der nächste Ausstrahlungstermin fiel dann auf den Dienstag. Hier waren ab 20.00 Uhr zwar etwas weniger Menschen zugegen, jedoch immer noch bockstarke 5,21 Millionen zu 22,8 Prozent gesamt sowie 0,97 Millionen zu 24,7 Prozent der 14-49-Jährigen.Spannend wurde es dann am Mittwoch, dem Tag der Bekanntgabe des Koalitionsvertrags. Etwas erstaunlicher Weise wurde an jenem Tag die bisher niedrigste Sehbeteiligung der Woche gemessen. Mit 5,14 Millionen Zuschauenden lag man dennoch weiter in einer formidablen Zone, die üppige 22,3 Prozent am Gesamtmarkt mit sich führten. Die Jüngeren brachten auch weit überdurchschnittliche 18,4 Prozent. Wahrscheinlich informierten sich zur baldigen Regierungsbildung viele auch schon am Nachmittag, wo es für ein ZDF-Spezial sehr stark lief.Der Donnerstag brachte schließlich zum ersten Mal in der Woche Werte unter 5 Millionen. Genauer gesagt 4,74 Millionen wohnten bei und ließen den Anteil aber weiterhin über 20 Prozent (21,6 Prozent). Die Jüngeren sahen zu 0,77 Millionen zu und brachten einen ebenfalls strahlenden Quotenwert von 20,5 Prozent. Zum Wochenende am Freitag belief sich das Einschaltverhalten folglich noch auf 4,39 Millionen insgesamt sowie 0,81 Millionen Jungen, die weiter dominante 20,6 und 21,6 Prozent in den Altersgruppen besagten.Alles in Allem eine wirklich starke Woche der, die zwar gerade am ereignisreichsten Tag nicht ihren Peak erreichte, dies aber vor allem auch, weil sie an den Tagen zuvor schon hochklassig performte. Zum großen Teil lagen die Reichweiten über 5 Millionen.