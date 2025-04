«Garden Rescue» geht weiter

TV-News

Acht neue Episoden laufen beim Pay-TV-Sender RTL Living.

Ab Dienstag, den 29. April 2025, strahlt RTL Living die achte Staffel vonaus. Die zehn Folgen sind wöchentlich ab 21.10 Uhr zu sehen. Die Serie ist mit Charlie Dimmock, David Rich und Harry Rich besetzt und wird von Spun Gold TV in Großbritannien hergestellt.In Yardley, Birmingham, steht Tracey Parkes' Garten: Ein Chaos aus Baumaterialien, hinterlassen von ihrem verstorbenen Mann Simon. Dieser hatte sich für die Show beworben, um seinen Traumgarten zu schaffen, starb jedoch an Krebs, bevor er das Ergebnis sehen konnte. Mit einem Budget von 3.500 Pfund will das Garden Rescue-Team nun Simons letzten Wunsch erfüllen und Tracey und ihrer Tochter einen Ort zum Entspannen zu schenken.Eine Woche später sind Charlie und Lee in Merthyr Tydfil in Wales, um für die begeisterte Gärtnerin Janine einen naturfreundlichen Raum auf ihrem kahlen, langweiligen und deprimierenden Neubau-Grundstück zu schaffen. Sie möchte einen Raum, der mit der walisischen Landschaft um sie herum harmoniert.