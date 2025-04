«Tschappel»: ZDFneo-Dorf-Comedy läuft ab Mai

TV-News

Vorab stehen die Folgen online zum Abruf bereit. Ab Juni zeigt auch ZDFneo die achtteilige Serie im linearen Fernsehen in Doppelfolgen.

Im Schwäbischen gibt es den Begriff, der frei übersetzt jemanden beschreibt, der naiv, tollpatschig oder leichtfertig durchs Leben stolpert. Es handelt sich dabei um eine verniedlichende Bezeichnung für einen „Trottel“ oder „Depp“. Gleichzeitig ist es auch der Titel einer neuen ZDFneo-Comedy-Serie, die sich um einen oberschwäbischen Provinz-Teenager dreht, der auf der Suche nach sich selbst ist.Alle acht «Tschappel»-Folgen werden ab dem 23. Mai ab 10:00 Uhr online auf ZDF .de zum Streamen verfügbar sein, ZDFneo wird die Serie ab Dienstag, 3. Juni, wöchentlich in Doppelfolgen ab 21:45 Uhr ausstrahlen. Die Hauptrolle des Carlo Brenner übernimmt Jeremias Meyer, der gemeinsam mit Sebastian Jakob Doppelbauer, David Ali Rashed, Nina Gnädig, Mina-Giselle Rüffer, Bernd Gnann, Bärbel Stolz und Lukas „Cossu“ Staier vor der Kamera stand. In weiteren Rollen sind unter anderen Harald Schmidt, Alexander Schubert, Dennis Scheuermann, Bärbel Schwarz, Milo Hoelz, Tijan Marei, Paul Faßnacht und Martin Umbach zu sehen.Carlo Brenner ist ein echter Tschappel: kaum Lebenserfahrung, dafür ein Arsenal an unsinnigen Ideen. Nach dem Abi soll sich das ändern. Theoretisch. Carlo steht kurz vor einem heiß ersehnten und lange erspartem Work-&-Travel-Jahr in Australien. Genau das macht nämlich sein Schwarm Pia (Rüffer). Davon erhofft er sich all das, was ihm die schwäbische Provinz bisher vorenthielt: Surfen, Sex und Selbstbestimmung. Doch der Traum zerplatzt, als er in der Nacht des Abiballs den geliebten Oldtimer seines Vaters Rainer (Gnann) zu Schrott fährt. Zum Abstottern des Schadens wird Carlo zu einem Sommer mit Work-ohne-Travel in der Gastwirtschaft seiner Eltern Rainer und Sabine (Stolz) verdonnert. Maultaschen statt Melbourne. Wenn es wenigstens mit dem Sex und der Selbstbestimmung klappen soll, muss Carlo eben dort neu anfangen, wo alles immer beim Alten ist. In seiner Heimat Hintervorderbach. Hilfe bekommt er dabei unter anderem von seiner unkonventionellen Tante Gabi (Gnädig) und seinen beiden besten Freunden Aydin (Rashed) und BlaBla (Doppelbauer), ein Quartett der besonderen Art.«Tschappel» ist eine Produktion von LAX Entertainment (Produzentin Charlotte Groth, Produzent Maximilian Greil) in Kooperation mit Apollonia Film (Produzenten: Paul Beck und Marius Beck). Die Drehbücher verfasste Marius Beck und Marc Philip Ginolas, der gemeinsam mit Carly Coco auch Regie führte. Berit Teschner zeichnet für die ZDF-Redaktion verantwortlich, ZDFneo-Koordinatorin ist Carina Bernd.