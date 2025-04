Kabel Eins lüftet wieder Geheimnisse

TV-News

In der Clipshow werden pro Woche zehn Rätsel gelöst.

Dieses vollmundige Versprechen wird Kabel Eins wohl nicht einlösen: Am Sonntag, 27. April 2025, um 20.15 Uhr startet. Pro Folge zehn verblüffende Geheimnisse - von mysteriösen Orten über spektakuläre Bauwerke bis hin zu unerklärlichen historischen Wendungen. Bekannte Gäste begleiten die spannende Spurensuche, kommentieren mit Wissen, Witz und einer gehörigen Portion Neugier - eine faszinierende Reise zu den spannendsten Rätseln der Menschheitsgeschichte.So sieht die erste Folge aus: Welches Phänomen verbirgt sich am Polarkreis und soll im Notfall die Welt retten? Warum ist der Yellowstone-Nationalpark in den USA der Ort des perfekten Verbrechens? «Die größten Geheimnisse der Welt» stellt die spannendsten Mythen und Rekorde vor. Prominente rätseln mit: Die erste Folge startet mit Schauspieler Uwe Ochsenknecht, Moderatorin Anastastia Zampounidis und Reise-Influencerin Mareen Schauder.Anschließend dreht sich beialles um Voltron im Miniaturwunderland. Der Geschäftsführer und Cheftüftler des Miniatur Wunderlandes Hamburg, Gerrit Braun, möchte mit seinem Team die weltberühmte Achterbahn "Voltron" aus dem Europa-Park Rust im Maßstab 1:87 originalgetreu nachbauen. Die Achterbahn soll dann rund 4 Meter lang sein - die größte Miniaturachterbahn aller Zeiten. Die ersten Versuche sind vielversprechend, doch dann häufen sich die Rückschläge...