Die Welt ist voller Krisen, weshalb die Redaktion in dieser Woche nach einer guten Nachricht gesucht hat. Diese gibt es täglich auf die Ohren.

In einer Welt, in der schlechte Nachrichten oft den Ton angeben, setzt der Podcasteinen bewussten Gegenakzent. Anstatt sich auf Krisen, Konflikte und Katastrophen zu konzentrieren, richtet das Format den Blick auf positive Entwicklungen, gesellschaftlichen Fortschritt und inspirierende Erfolgsgeschichten. Der tägliche Podcast des WDR-Radiosenders COSMO vermittelt in kurzen Episoden gute Nachrichten aus aller Welt und zeigt, dass es auch jenseits der üblichen Negativschlagzeilen viel zu berichten gibt.Die Idee hinter «COSMO Daily Good News» basiert auf einem simplen, aber wirkungsvollen Prinzip: Die Wahrnehmung der Welt ist oft düsterer, als sie tatsächlich ist, weil negative Meldungen in den Medien besonders präsent sind. Studien zeigen, dass dies nicht nur das Stimmungsbild der Gesellschaft beeinflusst, sondern auch zu einem Gefühl der Hilflosigkeit führen kann. Mit seinem täglichen Fokus auf positive Nachrichten will der Podcast dieser Einseitigkeit entgegenwirken und verdeutlichen, dass Fortschritt und Verbesserungen überall stattfinden – auch wenn sie nicht immer im Zentrum der Berichterstattung stehen.Jede Episode dauert meist nur ein bis zwei Minuten und liefert eine kompakte, leicht verständliche und gut recherchierte Meldung. Dabei deckt der Podcast eine breite Palette an Themen ab. Mal geht es um gesellschaftspolitische Entscheidungen, wie etwa den Beschluss der Stadt Leipzig, Gefängnisstrafen für das Fahren ohne Fahrschein abzuschaffen, eine Maßnahme, die in anderen deutschen Städten bereits erfolgreich umgesetzt wurde. Dann wiederum stehen technologische Innovationen im Mittelpunkt, etwa der Einsatz von Drohnen zur Unterstützung von Sherpas am Mount Everest oder der weltweit erste Mensch, der über 100 Tage mit einem Titan-Herz überlebt hat. Auch Fortschritte in den Bereichen Umwelt, Gleichberechtigung und Wissenschaft finden regelmäßig Platz in den Episoden. So berichtete der Podcast etwa über ein Wiener Pilotprojekt für CO₂-neutrale Baustellen oder über die Entscheidung Japans, die Mindestgröße für Pilotinnen abzuschaffen, um den Frauenanteil in der Luftfahrt zu erhöhen.Ein besonderer Reiz des Podcasts liegt in der internationalen Perspektive. Die Meldungen kommen aus verschiedenen Ländern und zeigen positive Entwicklungen auf globaler Ebene. In Indien beispielsweise ist die Sterblichkeitsrate von Kindern unter fünf Jahren seit dem Jahr 2000 um etwa 70 Prozent gesunken – ein Erfolg, der auf Bildungsangebote und kostenlose Mahlzeiten in staatlichen Schulen zurückzuführen ist. In den USA wurde eine neue Pille gegen Harnwegsinfektionen entwickelt, die resistenten Bakterien entgegenwirken soll. Und der Europäische Gerichtshof hat die Rechte von trans* Menschen gestärkt, indem er entschied, dass die Weigerung einer ungarischen Behörde, einen iranischen trans* Mann als Mann anzuerkennen, gegen die EU-Grundrechte verstößt.Neben dem inhaltlichen Konzept überzeugt «COSMO Daily Good News» auch durch seine journalistische Qualität. Die Autorinnen und Autoren recherchieren gründlich, bereiten die Informationen prägnant auf und liefern sie in einer angenehm ruhigen und positiven Tonalität. Die kurzen Episoden eignen sich perfekt für eine schnelle Dosis guter Nachrichten zwischendurch – sei es beim Frühstück, auf dem Weg zur Arbeit oder während einer kurzen Pause.In Zeiten, in denen viele Menschen von negativen Schlagzeilen überwältigt werden, bietet «COSMO Daily Good News» eine erfrischende Alternative. Der Podcast zeigt, dass es auch in einer oft düster wirkenden Welt Lichtblicke gibt und dass Fortschritt auf vielen Ebenen möglich ist. Wer sich regelmäßig eine Portion Optimismus abholen möchte, findet hier eine verlässliche Quelle für positive Nachrichten. Ein Podcast, der beweist, dass die Welt besser ist, als man manchmal denkt.