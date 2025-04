«Promis unter Palmen» fällt wieder zurück

Quotennews

Nach dem Zwischenhoch der Vorwoche, als Lottomillionär Chico wegen Fehlverhaltens die Show verlassen musste, ging die Reality-Show auf Normal-Niveau weiter.

Vor acht Tagen markierte die Sat.1-Realityshoweine klare Steigerung im Vergleich zu den Vorwochen, als man mit jeweils rund 900.000 Zuschauern weniger als sieben Prozent Marktanteil in der Zielgruppe einfuhr. Die Reichweite stieg auf 0,97 Millionen, der Marktanteil in der Zielgruppe auf 8,2 Prozent. In dieser Woche bestätigte sich das kurze Zwischenhoch indes nicht.Nachdem Kürsat „Chico“ Yildirim wegen sexueller Gewaltandrohung rausgeschmissen worden war, musste diesmal Format-Urgestein Claudia Obert die Villa in Thailand verlassen. Für die zweieinhalb-stündige Sendung interessierten sich 0,92 Millionen Zuschauer. Der Marktanteil im Gesamtmarkt wurde auf 3,9 Prozent beziffert – ein Minus von 0,2 Prozentpunkten im Vergleich zur Vorwoche. In der Zielgruppe waren mit 0,31 Millionen 14- bis 49-Jährigen (– 90.000) 6,9 Prozent drin.Durchführten diesmal Jochen Bendel und Patrick Abele, die Tanja Tischewitsch und Sam Dylan als Gäste begrüßten. Das Live-Begleitformat erreichte ab 22:42 Uhr noch 0,43 Millionen Zuschauer und markierte 3,0 Prozent Marktanteil. In der Zielgruppe sanken die Werte auf 0,11 Millionen und 4,2 Prozent. Im Anschluss ging die Reality-Schiene von vorne los. Die Wiederholung der 20:15-Uhr-Sendung markierte 3,5 Prozent bei den Jüngeren, während «Die Late Night Show» ab 1:50 Uhr noch 5,5 Prozent verbuchte.