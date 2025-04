«Hart aber fair» kann von starker ARD-Geburtstagsdoku überhaupt nicht profitieren

Quotennews

Am späten Abend sorgte ein wilder Themen-Mix aus Cannabis-Legalisierung und 100 Jahre Nürburgring für ordentliche Quoten beim jungen Publikum.

Obwohl die Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland (ARD) am 9. Juni 1950 offiziell gegründet wurde, feiert die ARD bereits in dieser Woche ihr 75-jähriges Jubiläum. Neben einer großen Samstagabend-Gala am kommenden Wochenende stellte «Tagesschau»-Sprecherin Susanne Daubner für den gestrigen Abend die Jubiläumsdokuher. Der 60-minütige Film lockte 4,69 Millionen Zuschauer an und erzielte einen sagenhaften Marktanteil von 18,1 Prozent. Es war der beste Wert auf diesem Sendeplatz seit dem «Großstadtrevier»-Special am 6. Januar 2025.Auch beim jungen Publikum sicherte sich Das Erste großartige Werte und musste sich am Montagabend nurgeschlagen geben. Die Doku verfolgten 0,71 Millionen 14- bis 49-Jährige, sodass die Blaue Eins starke 14,4 Prozent Marktanteil markierte. «WWM?» sicherte sich mit 0,68 Millionen jungen Zuschauern 16,1 Prozent. Den guten Start in die Primetime wusstenicht zu nutzen. Die Talkshow von Louis Klamroth bewegte sich mit 2,40 Millionen und 10,6 Prozent Marktanteil zwar leicht über dem Niveau der vergangenen Wochen, doch in der klassischen Zielgruppe musste man sich mit 0,25 Millionen Jüngeren und 5,8 Prozent begnügen. Es bestätigte sich das Ergebnis der Vorwoche.Nach den(1,98 Mio.) folgte ein wilder Themen-Mix. Zunächst ging es um 23:09 Uhr um, für die sich 0,90 Millionen Zuschauer interessierten. Der Marktanteil sank von 12,4 auf 7,8 Prozent. Um kurz vor Mitternacht folgte die 45-minütige Doku, die noch 0,64 Millionen Menschen sahen. Der Marktanteil belief sich auf 8,7 Prozent. Beim jungen Publikum waren die beiden Reportagen durchaus gefragt. Mit 0,18 und 0,13 Millionen Sehern fuhr Das Erste gute 8,2 und 8,5 Prozent Marktanteil ein.