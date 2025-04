«Nachtschicht» holt beste Quote aller Zeiten

Quotennews

Der neueste Krimi „Der Unfall“ konnte die Reichweite des bislang letzten Films bestätigen. Im Vergleich zum Oktober 2022 fiel die Quote im Gesamtmarkt aber deutlich höher aus.

In den Pandemie-Jahren ging die ZDF-Krimireihejährlich auf Sendung und spielte tolle Ergebnisse ein. Der Film „Cash & Carry“ sicherte sich im Mai 2020 rund sieben Millionen Zuschauer, „Blut und Eisen“ im März 2021 unterhielt 6,29 Millionen Menschen. Im Oktober 2022 war „Die Ruhe vor dem Sturm“ für 5,37 Millionen Zuschauer interessant. Die Marktanteile bewegten sich im ersten Pandemiejahr oberhalb der 20-Prozent-Marke, in den beiden Folgejahren wurden 19,6 und 19,2 Prozent gemessen. Beim jungen Publikum markierte die Krimi-Reihe stets mehr als acht Prozent.Der neueste Film „Der Unfall“ lief am gestrigen Montag und bestätigte mit 5,41 Millionen Zuschauern ab drei Jahren die Reichweite von „Die Ruhe vor dem Sturm“. Der Unterschied: Der Marktanteil lag mit 21,1 Prozent deutlich höher, was darauf schließen lässt, dass weniger Menschen am gestrigen Abend vor dem Fernseher saßen. Beim jungen Publikum wiederum fiel das Interesse etwas geringer aus. Nur 0,29 Millionen 14- bis 49-Jährige schalteten, sodass das ZDF auf unterdurchschnittliche 5,9 Prozent Marktanteil blickte.Einmal mehr ein Garant für hohe Quoten in beiden Zuschauergruppen war am Nachmittag die Trödel-Sendung, die in der 15-Uhr-Stunde 1,92 Millionen Zuschauer nicht verpassen wollten. Horst Lichter und Co. sicherten sich einen Marktanteil von 23,0 Prozent. Mit 0,14 Millionen jüngeren Sehern brachte man es auf tolle 12,8 Prozent.steigerten ab 16:13 Uhr die Reichweite auf 2,45 Millionen und den Marktanteil auf 26,5 Prozent. In der klassischen Zielgruppe halbierte sich die Reichweite, sodass auch der Marktanteil auf 6,8 Prozent schrumpfte.