«Baller League» spielt am späten Abend groß auf

Quotennews

Zu Beginn des Abends hatte ProSieben Maxx mit der Übertragung der Event-Fußball-Liga noch arge Probleme.

Nach dem Verlust der NFL-Rechte hat ProSieben Maxx weiterhin Probleme einen sportlichen Ersatz zu finden. Übertragungen der NBA und NHL sind meist Ladenhüter und auch dieerwies sich bislang noch nicht als der große Quotengarant. Die Betonung könnte allerdings auf dem „noch“ liegen, denn am gestrigen Abend waren erste Zuckungen in eine positive Richtung zu verspüren. Aber der Reihe nach. Denn zu Beginn der Primetime interessierten sich weniger als 5.000 Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren für die Rahmenberichterstattung, sodass ProSieben Maxx 0,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe hinnehmen musste.Das Spiel zwischen „Beton Berlin“ und „Käfigtiger“, das torreich mit 5:6 endete, verfolgten ab 20:30 Uhr zunächst nur 0,02 Millionen werberelevante Zuschauer. Der Marktanteil wurde auf desaströse 0,3 Prozent beziffert. Die zweite Halbzeit erreichte ab 21:00 Uhr 0,05 Millionen Jüngere und weiterhin unterdurchschnittliche 0,9 Prozent. Im Gesamtmarkt verzeichnete der Spartensender 0,04 und 0,09 Millionen Seher sowie niedrige Marktanteile von 0,2 und 0,3 Prozent.Das zweite Live-Spiel des Abends bestritten „Hollywood United“ und „VFR Zimbos“, wobei HWU mit 4:2 siegte. Mit diesem Spiel stiegen die Werte massiv an. Ab 21:45 Uhr verfolgten die erste Halbzeit 0,16 Millionen Zuschauer, darunter 0,12 Millionen Umworbene. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum traf den Senderschnitt von 0,7 Prozent. In der Zielgruppe standen sehr gute 2,6 Prozent zu Buche. Die Zweite Halbzeit legte sogar noch einen drauf. Ab 22:07 Uhr waren 0,18 Millionen Seher dabei, der Marktanteil stieg auf 0,9 Prozent. Da die Reichweite bei den unter 50-Jährigen gleich blieb, stieg der Marktanteil zu später Stunde auf 2,9 Prozent.