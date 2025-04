Beatles-Biografien: Alle Filme kommen im April 2028

Kino-News

Autor und Regisseur Sam Mendes möchte alle vier Projekte in einem Monat an den Start bringen.

Produzent und Regisseur Sam Mendes dreht vier Beatles-Filme, die alle im April 2028 in die Kinos kommen sollen, wie er auf der CinemaCon ankündigte. Paul Mescal wird Paul McCartney spielen, Joseph Quinn George Harrison, Barry Keoghan Ringo Starr und Harris Dickinson John Lennon.Mendes versprach, dass die mehrteilige Filmbiografie mit dem offiziellen Titel „The Beatles - A Four-Film Cinematic Event“ das „erste Kinoerlebnis zum Binge-Watching“ sein werde. Ob das bedeutet, dass alle Filme auf einmal oder einer pro Woche veröffentlicht werden, ist unklar. „Wir brauchen große Kinoereignisse, um die Leute aus den Häusern zu locken“, sagte Mendes am Montag bei der Präsentation von Sony vor Kinobesitzern.Mit großen Projekten kennt sich Sam Mendes aus: Er war Regisseur von «American Beauty» und «Skyfall». Mendes selbst wollte das Projekt jahrelang vorantreiben, doch der Spielfilm war zu groß. Eine Miniserie schloss er zunächst aus. Auch für Sony, die hinter dem Projekt stehen, ist es eine Herausforderung, vier Filme in kurzer Zeit in die Kinos zu bringen.