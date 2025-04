«The Biggest Loser» verliert die Million-Marke erneut

Quotennews

In Woche 12 sackt das Interesse an der Abnehm-Show von Sat.1 unter die Million-Marke. Schon wieder.

Da hat Sat.1 den Gürtel wohl zu eng geschnallt. In Woche 12 verliertdie Million-Marke, es kommen lediglich 0,95 Millionen Zuschauer ab drei Jahren ab 17:45 Uhr zusammen. Das passiert dem Sender in der aktuell laufenden Staffel bereits zum vierten Mal, immerhin geht der Marktanteil mit 5,3 Prozent noch in Ordnung. Die Leistung der Zielgruppe ist jedoch indes unterirdisch. Mit nur 0,17 Millionen Umworbenen kommt die Show auf unschöne 5,4 Prozent am entsprechenden Markt, das sind jeweils Negativ-Rekorde für die Staffel. Drei Wochen läuft «The Biggest Loser» noch, hoffentlich war der gestrige Sonntag lediglich ein Ausrutscher.Im Kontext des gesamten Sendetages war das späte Nachmittagsprogramm dennoch ein positives Highlight, einzig die Primetime konnte mehr Zuschauer ansprechen.sicherte sich ab 20:15 Uhr 1,06 Millionen Zuschauer und damit 4,1 Prozent am Markt. In der Zielgruppe lief es mit 0,38 Millionen und 6,7 Prozent deutlich besser, auch der folgende Film, «Gemini Man» ► , konnte mit 0,23 Millionen Werberelevanten eine bessere Reichweite als «TBL» abholen. Der Marktanteil stieg ab 22:40 Uhr auf 8,1 Prozent.Der frühe Morgen sah zumindest aus Sicht der Quoten ebenfalls deutlich schöner aus. Dassicherte sich mit 0,47 Millionen Zuschauern im Schnitt keine Riesenreichweite, jedoch waren das zwischen 09 und 12 Uhr gute 6,3 Prozent Marktanteil. Die Zielgruppe sah mit 0,16 Millionen Umworbenen schon nicht schlecht aus, hier überzeugen 11,8 Prozent am entsprechenden Markt.