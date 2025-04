Primetime-Check

«Der Alte» übernimmt den ZDF-Krimi-Freitag, «The Voice Kids» und «Let's Dance» teilen weiterhin die private Aufmerksamkeit unter sich auf und dann gibt es noch Spielfilme. Wer gewinnt den Freitag?

Mit deutlichem Vorsprung holt sich das ZDF in allen Kategorien die Primetime-Siege am gestrigen Freitagabend. Um 20:15 Uhr setztmit 4,97 Millionen Zuschauern einen Bestwert, der Marktanteil von 20,1 Prozent ist schlichtweg grandios. Mit 0,30 Millionen Jüngeren läuft es vorerst nicht grandios, es kommen "nur" 6,5 Prozent am Markt zusammen. Doch hat das ZDF ja den späten Satire-Abend im Programm. Oliver Welke lässt jegliche Konkurrenz hinter sich, ab 22:30 Uhr folgen stolze 0,80 Millionen 14- bis 49-Jährige dem Zweiten. Das ist ein Marktanteil von sagenhaften 19,3 Prozent. Auch insgesamt lief es bis zum späten Abend in Mainz stark, Welke sichert so spät noch 3,66 Millionen Zuschauer und 19,9 Prozent. Zwischen den Formaten überzeugtmit 4,16 Millionen Zuschauern und 0,34 Millionen Jüngeren, die Marktanteile lagen bei 17,6 und 7,2 Prozent.In Sachen Gesamtreichweite liegt RTL auf Platz zwei,sichert dem Köln-Sender starke 3,25 Millionen Zuschauer und überzeugende 15,4 Prozent Marktanteil. Die RTL-Primetime ist mit 0,74 Millionen Zuschauern zudem ebenfalls auf Platz zwei hinter dem ZDF, zeitlich gesehen im direkten Vergleich ist man mit der Reichweite bis zursogar absoluter Tagessieger. Der Marktanteil von 17,1 Prozent ist mit nichts anderem als Lob zu versehen. Bleibt man bei der Gesamtreichweite, ist das Erste der nächste Sender in der Tabelle -sichert sich ab 20:15 Uhr 3,17 Millionen Zuschauer, der Marktanteil liegt bei 12,9 Prozent. Bei den jungen Zuschauern können 0,27 Millionen auf 5,8 Prozent des entsprechenden Marktes definiert werden. Ab 21:45 Uhr übernehmen dievor noch 2,52 Millionen Zuschauern und 11,7 Prozent Marktanteil, im Bereich der 14- bis 49-Jährigen baut man auf 0,23 Millionen und damit 5,0 Prozent.Die verbleibenden privaten Anbieter kämpfen in deutlich niedrigeren Regionen um den Sieg.hat mit 1,06 Millionen Zuschauern die besten Karten, der Marktanteil ist mit 4,7 Prozent jedoch bereits deutlich hinter den Einspielergebnissen von ZDF, dem Ersten und RTL. In der Zielgruppe können mit den singenden Kids 0,37 Millionen Umworbene angesprochen werden, das entspricht 8,1 Prozent am Markt. Auf gleicher Höhe liegt ProSieben mit dem Spielfilm «Kingsman: The Golden Circle» ► , 0,37 Millionen Werberelevante schrauben hier die Quote auf ebenfalls 8,1 Prozent. Insgesamt ist man aber hinter den Kollegen des Bällchensenders, 0,89 Millionen sind dennoch für gute 4,0 Prozent verantwortlich.Bereits etwas abgeschlagen für VOX das hintere Feld an. 0,75 Millionen Zuschauer sind beizu messen, das sind bereits nur dünne 3,1 Prozent am Markt. Die Zielgruppe liegt geradeso im grünen Bereich, 0,31 Millionen Umworbenen holten 6,7 Prozent ab. Bei Kabel Eins gibt es mehrere Folgen von- man startet hier mit 0,68 Millionen Zuschauern, die zweite Folge steigert das Interesse auf 0,75 Millionen Zuschauer ab drei Jahren. Der Marktanteil klettert damit von 2,7 auf 3,3 Prozent, die Zielgruppe schafft mit bis zu 0,14 Millionen Umworbenen immerhin 3,1 Prozent. Zuletzt zeigt RTLZWEI miteinen Spielfilm. Das kommt mit 0,55 Millionen Zuschauern am Gesamtmarkt kaum ordentlich an, 2,4 Prozent sind für Grünwald wohl okay. In der Zielgruppe kommen 0,28 Millionen Werberelevante zusammen, das sind schon gute 6,2 Prozent.