Sat.1 hält knpp die Million

Quotennews

2024 ist es bei «The Voice Kids» bei exakt einer Show passiert. Die Million-Marke ist gefallen - wiederholt sich das 2025?

2024 zeigte Sat.1 beginnend mit dem 22. März neun Wochen langam Freitagabend. Das lief über weite Strecken recht gut, vor allem war das Ganze recht konstant im oberen Mittelmaß angesiedelt. In der ersten sechs Wochen der Show holte man Gesamtreichweite zwischen 1,32 und 1,23 Millionen (mit einem Ausrutscher auf 1,69 Millionen) - es geht wohl kaum mehr Konstanz - dann wurde es jedoch dünn. In der siebten Wochen ging es runter auf 1,05 Millionen Zuschauer, Woche acht fiel dann mit 0,99 Millionen unter die Eins vor dem Komma. Wiederholt sich das (Trauer)Spiel im neuen Jahr? Zumindest lässt sich bereits sagen, dass die ersten sechs Wochen der Show erneut recht konstant abliefen.Man zeigt sich in der 13. Staffel der Show bisher mit Reichweiten zwischen 1,28 und 1,11 Millionen Zuschauern, sobald man sich demnach mit dem allgemein geringeren Niveau abgefunden hat, kann der Bällchensender hiermit zufrieden sein. In der Zielgruppe schrammt man Woche für Woche recht knapp an der Zweistelligkeit vorbei, die Quoten gehen von 8,9 bis 9,4 Prozent, mit einem Ausrutscher auf 7,9 Prozent. Bis gestern - was 2024 noch die siebte Woche war, ist nun wohl bereits die sechste Woche. Mit 1,06 Millionen Zuschauern kommt man der Million-Marke gefährlich nahe, der Marktanteil rutscht auf einen neuen Tiefstwert von 4,7 Prozent. In der Zielgruppe ergaben sich gestern lediglich 0,37 Millionen Werberelevante und damit ebenfalls ein neuer Tiefstwert, immerhin ist die Quote mit 8,1 Prozent noch im Rahmen. Der Traum von Zweistelligkeit scheint jedoch geträumt zu sein. Zieht Sat.1 in die verflixte siebte Woche ein und verliert die Eins vor dem Komma erneut?Trotz der schwindenden Quoten und Reichweiten, das ist das Beste, was Sat.1 gestern zu bieten hatte. Auf Platz zwei der Reichweiten-Tabellen zeigt sich. Insgesamt kommen für die Daily-Soap 0,83 Millionen Zuschauer vor die Fernseher, aus der Zielgruppe waren hiervon 0,16 Millionen. Damit sind Quoten von insgesamt 4,7 Prozent drin, die Zielgruppe schafft so 6,0 Prozent. Abgesehen von «:newstime» (0,72 Millionen & 3,4 Prozent / 0,14 Millionen & 3,6 Prozent) kann sich nochmit 0,55 Millionen auszeichnen, der Anwalt holt so 3,6 Prozent.