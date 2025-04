«Das perfekte Dinner» fällt in das Sommerloch

Quotennews

Ist denn bereits Sommer? Die gestrige Leistung von «Das perfekte Dinner» lässt dies erwarten.

Was ist denn da passiert?ist grundsätzlich eine der wohl erfolgreichsten VOX-Marken - seit Jahren räumt die Koch-Show am Vorabend ab, hat sich seine ganz eigene Community geschaffen und übertrumpft hier und da sogar auch das 20:15 Uhr-Programm. Nicht so aber gestern - mit nur 0,67 Millionen Zuschauern erlebt das Vorabend-Format einen Horror-Freitag, der Marktanteil lag bei nur 3,5 Prozent. Dabei lief die Woche recht "normal" ab - Montag und Mittwoch holten mit 1,08 und 1,02 Millionen Zuschauern Werte jenseits der Million-Marke ab, mit 0,89 und 0,78 Millionen Zuschauern waren der Dienstag und der Donnerstag keinesfalls schlecht, wobei bereits der schwache Trend zum Ende der Woche erkennbar war.Wie regelrecht alle TV-Formate kommt jedes Jahr auchin Regionen rund um die gestrige Reichweite an, jedoch passiert dies sonst sehr viel später im Jahr - im Sommer. 2024 schauten beispielsweise ebenfalls 0,67 Millionen Zuschauer am 30. August zu, 2023 zeigte sich am 23. August die schlechteste Leistung des Jahres mit 0,75 Millionen Zuschauern. Nun ist VOX bereits Ende März bei einem derartigen Reichweiten-Wert angekommen - wie soll es da im Sommer aussehen?Aus Sicht der Zielgruppe war der gestrige «Dinner»-Freitag ebenfalls verkocht, 0,13 Millionen Umworbenen sorgten für 4,2 Prozent am Markt. An der Primetime hat sich die rote Kugel gleichermaßen die Finger verbrannt - nach drei Wochen "Pause" gab es eine neue Ausgabe von. Am 28. Februar lief hier die letzte neue Ausgabe mit 1,05 Millionen Zuschauern und starken 0,45 Millionen Umworbenen, das hat man mit den drei Wochen Kontrastprogramm vergrault - gestern kamen lediglich 0,75 Millionen Zuschauer zu VOX , der Marktanteil zeigte 3,1 Prozent. Die Zielgruppe war mit 0,31 Millionen und 6,7 Prozent im Mittelmaß gefangen.