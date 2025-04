Steigert sich Kerners Quiz-Entscheidung?

Quotennews

Johannes B. Kerner präsentierte den zweiten Teil des "Bundesländer-Specials" vom Quizchampion.

Beimtraten letzte Woche zum ersten Mal Kandidatinnen und Kandidaten aus jeweils unterschiedlichen Teilen Deutschlands für ihre Heimat-Regionen an. Wie das genau ablaufen würde, davon verschafften sich insgesamt 3,59 Millionen zu schönen 15,9 Prozent einen ersten Eindruck. Der Ausgang wurde allerdings erst gestern mit der Fortsetzungs-Ausgabe offenbart.Die Entscheidungsshow vonwollten folglich beim Gesamtpublikum minimal erhöhte 3,61 Millionen verfolgen, die einen gesteigerten Marktanteil von guten 16,4 Prozent für Host Johannes B. Kerner ermöglichten – Platz 2 hinter dem ARD-Krimi. Von den Jüngeren ließen sich zumindest 0,51 Millionen anstecken, weshalb ein Wert von klar schönen 11,4 Prozent zu Papier stand, der hinter ProSieben Platz 2 bedeutete. In dieser Altersklasse war es also ebenfalls ein kleiner Anstieg gegenüber der vorherigen Woche.Und wie lief er nun genau, der marktführende Krimi, der vom Ersten ausging? Insgesamt brachte der Film wirklich üppige 25,5 Prozent auf, weil 6,18 Millionen Zuschauende das Geschehen für interessant befanden. Jüngere, die dies taten, lassen sich in einer Dimension von 0,43 Millionen zu ordentlichen 9,1 Prozent fassen. Am Vorabend ab 18.30 Uhr wurden die aktuellsten Bundesligazusammenfassungen in dergezeigt. Unter anderem sicher auch das Bayern-Spiel gegen Bochum interessierte 3,81 Millionen gesamt sowie 0,45 Millionen Jüngere, die Marktwerte von starken 21,1 und 16,0 Prozent bedeuteten.