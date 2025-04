Doch nicht verzockt: Elton und Co. wieder zweistellig

Quotennews

RTL kann feststellen, dass die Kampfprogrammierung der Gameshow mit Elton, Mälzer und Knossalla diese Woche deutlich besser aufging.

Aus dem Kräftemessen um die zugkräftigeren Dramaturgien ginggegen Joko & Klaas am letzten Samstag sicher nicht als Sieger hervor. Mit den erzielten 8,9 Prozent in der Zielgruppe (0,33 Millionen ) musste die Spielshow ziemlich viele Federn lassen - von den vormals 13 bis 14 Prozent war nicht mehr allzu viel übrig. Es ergab sich nur noch eine durchwachsene Flughöhe, die nicht nur unter der von ProSieben , sondern auch unter der vom ZDF lag. Gelang diese Woche eine Erholung, oder widerfuhr der Produktion endgültig eine Katastrophe?Blickt man auf die Resultate von gestern, dann eher ersteres. Erneut gegen die zwei ProSieben-Entertainer musste man mit den nun erzielten 11,0 Prozent in der Zielgruppe (0,44 Millionen ) zurückstecken - jedoch steigerte man sich deutlich auf wieder akzeptable Werte und kam Joko & Klaas damit wesentlich näher. Ältere Leute waren beim Kölner Kanal zu 1,58 Millionen (mittelmäßige 8,0 Prozent) anwesend.Am Morgen setzte die Kölner TV-Station durchgängig auf den Scripted-Trash. Es handelte sich um Wiederholungen der Produktion, die aber recht ordentliche Resultate aufzuweisen hatten. Vor 0,14 Millionen Umworbenen maximal liefen die absurden Stücke, die einen Anteil von soliden 11,6 Prozent mit sich führten. Im schlechtesten Falle waren 0,08 Millionen zu durchwachsenen 9,4 Prozent dabei, die um 8.25 Uhr gemessen wurden, anschließend lag man bis zum Mittag durchgängig im zweistelligen Bereich. Insgesamt konnten maximal 0,57 Millionen zu ebenfalls ordentlichen 9,2 Prozent überzeugt werden, die zur Mittagszeit gemessen wurden. Davor waren es um die 7 und 8 Prozent.