«Rütters Team» weiter auf Erholungskurs

Quotennews

In den letzten zwei Wochen ergab sich für das angeschlagene Coaching-Format eine moderate Positiv-Tendenz - konnte sie bestätigt werden?

Die Quotenverluste vonscheinen in der laufenden Staffel etwas abgemildert werden zu können. Zwar ließ der Staffelstart vor drei Wochen mit mittelmäßigen 6,2 Prozent noch ziemlich zu Wünschen übrig, danach ging es jedoch ein Stückchen bergauf. Solide Größenordnungen von 7,9 und 7,8 Prozent bei maximal 0,28 Millionen Werberelevanten wurden erreicht - kein begeisternder, aber ein zufriedenstellender Rahmen für VOX Konnte diese Entwicklung gestern fortgeführt oder zumindest konstant gehalten werden? Die Messwerte besagen nun konstante 0,26 Millionen Zielgruppen-Zuschauer, die es auf einen recht passablen Anteil von erneut 7,8 Prozent brachten.Sie markieren Zahlen, die den Sender nicht jubeln, aber wohl d'accord gehen lassen werden. Insgesamt lagen Rütter und Co. bei mäßigen 5,3 Prozent (1,07 Millionen).Der Dauerbrennersorgte dabei im Vorfeld für ein verhaltenes Lead-In: Hier ging es im Vergleich zur Vorwoche aber immerhin etwas bergauf - von mauen 5,8 Prozent kroch die Sendung dieses Mal auf zumindest mittelmäßige 6,2 Prozent bei 0,14 Millionen. Bei den Älteren lag das Interesse in einer Größenordnung von 0,66 Millionen, die einen tristen Anteil von 4,6 Prozent aufwiesen.