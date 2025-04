Dreifach-Sieg für das Zweite

Quotennews

Mit «Der Alte» startet die nächste Krimi-Reihe beim Zweiten in eine neue TV-Runde. Das läuft durchaus gut - aber...

Im Zweiten kann man sich nach dem Staffel-Start vonüber einen abermals erfolgreichen ZDF-Krimi-Freitag freuen. Mit der Folge «Blume des Bösen» sichert sich Thomas Heinze 4,97 Millionen Zuschauer ab drei Jahren ab, damit schrammt man erneut knapp an der 5-Million-Marke vorbei, sichert sich jedoch problemlos die beste Reichweite des gesamten Sendetages. Damit verläuft der Start in das Wochenende in Mainz mit einem Marktanteil von 20,1 Prozent schlichtweg entspannt. Doch ist das gar nicht die hauptsächliche Meldung mit Blick auf den gestrigen Freitag, schließlich ist ein erfolgreicher ZDF-Freitags-Krimi eher gewöhnlich. Besonders wird es mit den folgenden Formaten.bleibt weiterhin eine starke Marke, 4,16 Millionen Zuschauer halten die Quote ab 21:15 Uhr bei 17,6 Prozent.Und auch der späte Satire-Einschub derbleibt mit 3,66 Millionen Zuschauern und einem Anteil von 19,9 Prozent in der Riege der Top-Reichweiten. Genau genommen, sind diese drei Reichweiten die beste Werte des gesamten gestrigen Tages, kein Sender kann hier mithalten. News-Formate wie diewerden aufgrund der kurzen Laufzeit hierbei ausgeblendet, die 20 Uhr Nachrichten kamen im Ersten auf 4,59 Millionen Zuschauer und damit quasi den zweiten Platz. Und wie sieht es bei den jüngeren Zuschauern aus? Die Mainz-Primetime kann hier keine große Rolle einnehmen, 0,30 Millionen und 6,5 Prozent sind eher Mittelmaß. Dennoch muss man hier den privaten Kollegen keinesfalls die Krone überreichen.Bereits «SOKO Leipzig» steigert sich auf 0,34 Millionen und 7,2 Prozent, angekommen bei Welke am Abend ist das Zweite schlussendlich in Bestform. Die «heute-show» holt sich 0,80 Millionen 14- bis 49-Jährige und damit den Tagessieg, der Marktanteil von 19,3 ist standesgemäß. Trotz Dreifach-Sieg kommt an dieser Stelle ein kleines "Aber". «Der Alte» überzeugt zweifelsohne mit seiner Gesamtreichweite, dennoch ist dies der zweitschlechteste Freitag im laufenden Kalenderjahr. So sollte wohl kein Staffel-Start verlaufen. «SOKO Leipzig» zeigt die bisher schlechteste Leistung des gesamten Jahres und auch die «heute-show» zeigt insgesamt die bisher schlechtes Leistung des Jahres. Dennoch reicht es für Mainz noch zum dominanten Sieg über die Konkurrenz am Freitag, man hat jedoch Schlagseite.