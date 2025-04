Bei «Let's Dance» leidet die Quote

Quotennews

Die Promis legen weiterhin eine heiße Sohle auf das RTL-Parkett - nach Rückschlägen in der Vorwoche erholt sich das Tanz-Format gestern leicht. Zumindest in Sachen Reichweiten.

Da musste man sich beinahe schon Sorgen machen um. Mit 3,21 Millionen Zuschauern und "nur" 0,72 Millionen Umworbenen legte die Vorwoche die schlechtesten Reichweiten der laufenden Staffel auf das Parkett, Talfahrt vorprogrammiert? Keinesfalls! Nach der gestrigen Show ist klar, das war nur ein Ausrutscher. Die von Daniel Hartwich und Victoria Swarovski moderierte Show kommt mit 3,25 Millionen Zuschauern wieder etwas erholt zurück, der Marktanteil sinkt dennoch von 16,2 auf gestern erreichte 15,4 Prozent. Reichweite hoch, Quote runter - so sieht es auch in der Zielgruppe aus. Mit 0,74 Millionen Umworbenen holt man in Köln zumindest etwas mehr ab als noch in der Vorwoche, dennoch schrumpft die Quote schonungslos von 18,6 auf 17,1 Prozent.In beiden Bereichen braucht sich der Sender mit dem dreifarbigen Logo keinerlei ernste Gedanken machen, dennoch ist der Trend nicht gerade freundlich. Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge González müssen noch zwei Wochen durchhalten, am 11. Mai steht das Finale an. Der restliche RTL-Tag ist eine Zusammenfassung aus größtenteils starken Leistungen. Bereits ab 18:30 Uhr kanndie Reichweite auf 1,27 Millionen schrauben,im direkten Anschluss holt 2,69 Millionen Fernsehende ab. Diese Reichweiten entsprechen Quoten von 8,5 und 16,6 Prozent.Bei der Zielgruppe läuft es vor allem am Vorabend exzellent,sichert sich 0,61 Millionen 14- bis 49-Jährige und damit 16,7 Prozent des Marktes um 19:40 Uhr,kommt im Vorfeld auf 0,34 Millionen Werberelevante, das sind immer noch starke 12,9 Prozent. Ganz allgemein zeigt sich, dass der Frühling naht - die abendliche Flimmerkiste wird bereits leicht weniger attraktiv, da ist es so langsam Zeit für den letzten Tanz.