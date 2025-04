Der «Tatort» holt die 30 Prozent zurück!

Quotennews

Mit dem neuen «Tatort: Abstellgleis» kann sich das Erste zum März-Abschluss erneut knapp über 30 Prozent Marktanteil sichern!

Im gestrigenging es um einen tödlichen Autounfall, es war eine Prise Clan-Kriminalität dabei und nicht zuletzt war Rache im Spiel. Der spannende Krimi zog sagenhafte 8,35 Millionen Zuschauer ab drei Jahren an, das bringt dem Ersten einen schlichtweg grandiosen Marktanteil von 30,1 Prozent. Bereits zum sechsten Mal in den ersten drei Monaten des Jahres sichert sich das Erste einen zweistelligen Marktanteil mit der Drei vor dem Komma. Selbstverständlich war die «Tatort»-Leistung damit die beste Reichweite des gesamten Tages. Bei den 14- bis 49-Jährigen sieht es wenig anders aus.Mit 1,47 Millionen Jüngeren kann sich das Erste über exzellente 23,7 Prozent am entsprechenden Markt freuen. Ebenfalls ist das die beste Leistung eines TV-Formates am gestrigen Sonntag, wobei an dieser Stelle die im direkten Vorlauf gesendete «Tagesschau» vernachlässigt wird. Das Nachrichten-Format kommt auf 1,52 Millionen junge Zuschauer, das waren noch bessere 29,1 Prozent. Insgesamt verfolgten die News 7,22 Millionen Zuschauer und damit 28,1 Prozent des Marktes.Nach dem 90-Minüter übernahmmit ihrem Talk-Comeback nach zwei Wochen Pause. Mit dem Thema «Ist auf Trumps Amerika noch Verlass, Herr Klingbeil?» bat die Moderatorin Lars Klingbeil zu Wort, zudem sollten sich Florence Gaub und Rieke Havertz äußern. Mit 3,11 Millionen Zuschauern war die Reichweite nicht gerade ideal, Anfang März hatte sich Miosga vor noch 3,51 Millionen Zuschauern in die kurze Pause verabschiedet. Der Marktanteil lag gestern bei 14,4 Prozent, während die 14- bis 49-Jährigen an ihrem Markt 9,5 Prozent erreichten. Hierzu waren 0,45 Millionen Zuschauer im entsprechenden Alter anwesend, ebenfalls kein idealer Wert.