«WSMDS?» zurück auf Joko-Niveau

Nachdem sich in Woche zwei Teddy die Show von Joko gesichert hatte, lieferte der Comedian die beste TV-Leistung der Staffel ab. Joko holte die Show - und so lief das Comeback.

Mit schönen 1,45 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 6,6 Prozent lieferte Teddy Teclebrhan in Woche drei die beste Leistung der aktuell laufenden Staffel von- ganz abgesehen von 1,02 Millionen Umworbenen und exzellenten 21,9 Prozent an diesem Markt. In einem packenden Finale holte sich Joko Winterscheidt seine Show zurück und durfte am gestrigen Sonntag demnach wieder moderieren. Das Comeback des Showmasters lief jedoch eher weniger erfreulich. Mit 1,30 Millionen Zuschauern im Schnitt war eine Quote von 5,6 Prozent machbar, das ist keinesfalls schlecht, zeigt jedoch schonungslos, dass die «WSMDS?»-Zuschauer nicht unbedingt Joko als Moderator sehen möchten.Oder zumindest wollen sie eher jemand anderen sehen, ein weiterer Beleg sind hierfür die 0,89 Millionen Werberelevanten, welche einen Marktanteil von 17,3 Prozent erwirtschaften konnten. Erneut ist das kein schlechter, im Gegenteil, es ist ein sehr guter Wert. Der Vergleich zur Vorwoche mit der Performance von Teddy zeigt jedoch einen klaren Unterschied auf. Doch keine Sorge in Unterföhring - Show vier ging an Rea Garvey verloren, der Sänger darf damit kommenden Sonntag die Moderation übernehmen und direkt für erneut bessere Zahlen sorgen.Im Anschluss an die Primetime schickte die Rote Sieben die Wiederholung vonüber den Äther. Das verlief mit 0,26 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 2,8 Prozent allenfalls akzeptabel. Die werberelevante Zuschauerschaft reduzierte sich auf 0,19 Millionen und somit einen Marktanteil von 9,1 Prozent.